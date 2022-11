WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir del 30 de noviembre 2022: cuáles son

WhatsApp anunció la lista de teléfonos que dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería a partir del próximo 30 de noviembre. Los desarrolladores de la app explicaron que constantemente descontinuan el soporte para equipos que son demasiado antiguos para poder correr WhatsApp de forma correcta.

De esta manera se aseguran que los teléfonos sean capaces de soportar las últimas actualizaciones de la app y de que la experiencia de usuario sea la mejor posible.

“Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes”, se lee en el sitio web de WhatsApp.

Añaden que esto también ocurre en el caso de aquellos dispositivos que debido a su antigüedad ya no están recibiendo actualizaciones de seguridad y por tanto son más vulnerables a cualquier tipo de ataque informático. Al descontinuar el soporte WhatsApp se asegura de que las brechas de seguridad que pueda tener el equipo no afecten el desempeño de la aplicación y por tanto los usuarios no estén expuestos a ataques.

Destacan que antes de que un teléfono deje de ser compatible con WhatsApp, el usuario recibirá una serie de notificaciones en las que se le alertará que es necesario que actualice su teléfono por uno más reciente que sí sea compatible con las últimas actualizaciones. Asimismo se le dará la opción de realizar una copia de seguridad para que pueda preservar todos los chats y los archivos recibidos.

A continuación te presentamos la lista de modelos que ya no serán compatibles con WhatsApp:

iPhone

– iPhone 6S

– iPhone SE

– iPhone 6S Plus

Samsung

– Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Ace 2

– Samsung Galaxy S3 mini

– Samsung Galaxy Trend II

– Samsung Galaxy X cover 2.

LG

– LG Optimus L3 II Dual

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus F5

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L7II

– LG Optimus L5 Dual

– LG Optimus L7 Dual

– LG Optimus F3

– LG Optimus F3Q

– LG Optimus L2 II

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus F6 LG Enact

– LG Lucid 2

– LG Optimus F7

Huawei

– Huawei Ascend Mate

– Huawei Ascend G740

– Huawei Ascend D2

Otras marcas

– Sony Xperia M

– Lenovo A820

– ZTE V956 – UMI X2

– ZTE Grand S Flex

– ZTE Grand Memo

– Faea F1THL W8

– Wiko Cink Five

– Winko Darknight

– Archos 53 Platinum.

