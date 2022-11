3 personajes de Plaza Sésamo que rompieron estereotipos

Julia, quien lucha contra los estereotipos del autismo (2017)

Julia ha sido parte del mundo de Sesame Street desde 2016, cuando debutó como parte de la iniciativa de concientización sobre el autismo del programa, “See Amazing in All Children”, y apareció en libros, aplicaciones móviles y en línea, ayudando a los niños a comprender cómo interactuar con personas que tienen autismo, incluso antes de unirse oficialmente al programa en 2017.

Debido a que el espectro del autismo es tan amplio, es imposible que Julia represente a todos los niños autistas, por lo que los productores del programa optaron por centrarse en rasgos particulares.

Por ejemplo, la decisión de convertir a Julia en una niña se tomó para combatir los conceptos erróneos de que principalmente los niños están en el espectro del autismo. Julia no habla mucho y no hace mucho contacto visual directo. También es sensible a los ruidos fuertes, un rasgo que exhiben algunos niños con autismo, pero también es muy inteligente y tiene buena memoria.

No hay una manera perfecta de representar el autismo con un personaje, pero Barrio Sésamo espera que Julia, cuyo titiritero tiene un hijo con autismo, anime a todos a ser más sensibles y empáticos con las personas con autismo.

Zari lleva el poder femenino a Afganistán (2016)

No es fácil hacer un programa de televisión para niños en un país devastado por la guerra. Barrio Sésamo ha tratado de hacer precisamente eso desde 2011, cuando presentó Baghch-e-Simsim, la versión afgana del amado programa para niños.

En 2016, la compañía decidió abordar el tema de los derechos de las mujeres de la única manera que sabe hacerlo, con un colorido Muppet, Zari, cuyo nombre significa “brillante”, es la primera Muppet de ascendencia afgana y fue creada para brindar a las jóvenes afganas un modelo a seguir poderoso y positivo. En un país a menudo criticado por su trato a las mujeres, este no es un logro menor.

Segi nos enseña sobre la autoaceptación (2010)

En 2010, Joey Mazzarino, titiritero y escritor principal de Plaza Sésamo, notó que su hija Segi, que es afroamericana, se frustraba cada vez más cuando jugaba con sus muñecas Barbie porque, a diferencia de ella, tenían el cabello rubio largo y sedoso.

Desafortunadamente, Segi definitivamente no es el único que se siente así, e incluso siete años después, los diversos juguetes para niños aún no son populares. En lugar de simplemente decirle a su hija que su cabello era hermoso, Mazzarino escribió una canción llamada “I Love My Hair” y, con la ayuda del equipo de The Street, creó el Muppet regular de la serie, ahora llamado Segi, para interpretarla. La canción conmovió a las niñas (y mujeres) afroamericanas de todo el mundo.

