Agenda de eventos: diversión en la ciudad

Lila Downs en concierto

La cantante Lila Downs, quien se ha caracterizado por interpretar una amplia gama de estilos musicales, que van desde hip hop hasta rancheras, continúa con su gira estadounidense que llegará al teatro Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles). Interpretará temas de su más reciente álbum, “Al chile”, que incluye una mezcla de sones, cumbias y rancheras. Hoy jueves 8 pm. Boletos $35 a $56. Informes laorpheum.com.

Foto: Archivo

Carla Morrison en el Fox

Carla Morrison, una de las artistas de música indie más reconocidas de México, continúa su gira por Estados Unidos, y en esta ocasión llegará al sur de California para ofrecer un show en el Fox Theater Pomona (301 S. Garey Ave., Pomona) y presentar su disco más reciente, “El renacimiento”. Sábado 8 pm. Boletos desde $37. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Exhibición sobre el chocolate

La LA Plaza Cocina (555 N. Spring St., Los Angeles) abrió la exhibición El legado del cacao, que se centra en el chocolate, uno de los alimentos más populares del mundo. La muestra sigue la evolución del chocolate desde su primera referencia, hace más de 2,000 años por parte de los olmecas, hasta nuestros días. Incluye objetos precolombinos y fotografías de Shava Cueva. Termina el 30 de abril. Entrada gratuita. Informes y horarios lapca.org.

Foto: Cortesía

Muestra sobre El Padrino

The Art of Moviemaking: The Godfather es una exhibición en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) que muestra el proceso de colaboración en la filmación de esta película a través de una variedad de objetos, imágenes e historias. Incluye trajes, utilería, guiones y equipo que resalta la contribución de cada rama cinematogrática y explora cómo innovaron el cambiante panorama de Hollywood. Por tiempo indefinido. Boletos $15 a $25; gratis menores de 17 años. Informes y horarios academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Teatro en la Villa

El Getty Villa Theater Lab, de la Getty Villa (17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades) presenta Letters from the Black Sea, una obra dedicada a los exilios del mundo, pasados y presentes, y a la flama eterna de su esperanza de regresar. Escrita por Oliver Mayer y dirigida por José Luis Valenzuela. Es una coproducción del Latino Theater Company. Sábado 3 y 7 pm, y domingo 3 pm. Boletos $7. Informes getty.edu.

Evento para la familia

El Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) celebrará las historias de las comunidades negras, latinas e indígenas en el primer festival We ARe Here: A Celebration of Legacy, que empareja las experiencias artísticas de los mundos físicos y digitales para ampliar el entendimiento de la historia ancestral de Los Angeles. Con música en vivo, presentaciones orales, manualidades artísticas, comida a la venta y más. Sábado 12 a 4 pm. Gratis. Informes grandparkla.org.

Pista de hielo

Winterlit, la celebración de las fiestas navideñas en Downtown Santa Monica, regresa con actividades que incluyen la apertura de la pista de hielo en esa área ( esquina de Fifth St., y Arizona Avenue), luego de una pausa de dos años debido a la pandemia. La pista consta de una área de patinaje de 8,000 pies cuadrados. El día de la apertura, las sesiones de patinaje serán gratis, habrá un DJ y se ofrecerán bocadillos y regalos. A partir del miércoles, 6 a 10 pm. Hasta el 16 de enero. Renta de patines $20. Informes downtownsm.com.

Foto: Cortesía

Homenaje a Dolores Huerta

Artistas como John Doe, Marisoul y Gaby Moreno participarán en el Concierto para Dolores: A Musical Tribute to Dolores Huerta, quien luchó hombro a hombro con César Chávez por los derechos de los campesinos. Y como la activista es también amante de la música y el arte, y este show estará dedicado a ella. Conducirá Cristela Alonzo, y tendrá lugar en el teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge). Domingo 7 pm. Boletos $39 a $94. Informes thesoraya.org.