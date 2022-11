Andrés Guardado reveló una anécdota con José Mourinho y un pedido especial del portugués

Andrés Guardado ha militado por muchos años en el fútbol élite de Europa y se ha ganado el respeto de sus compañeros y también el de sus adversarios. El mediocampista mexicano reveló una extraña anécdota que tuvo con José Mourinho esta temporada luego del encuentro que tuvo el Betis y la Roma en la Europa League.

El pasado 13 de octubre, ambos clubes se enfrentaron en el Benito Villamarín de Sevilla y empataron 1-1. Luego del partido, Mourinho felicitó al futbolista mexicano y fue buscarlo hasta su camerino para pedirle su camiseta, y Guardado se la obsequio tras recibir una felicitación del entrenador bicampeón de Champions League.

"Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché 'Andrés', 'Guardado', volteo y era Mourinho, me dice 'me puedes regalar tu camiseta', le dije, 'claro, míster, un honor'.



“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice ‘me puedes regalar tu camiseta’, le dije, ‘claro, míster, un honor’. Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno”, expresó el mexicano en entrevista exclusiva para Star Plus.

Para Andrés Guardado, el gesto de Mourinho y la solicitud es como un trofeo que representa la carrera que ha tenido a pesar de las críticas y de las personas que solo lo ven jugar con la selección o en los partidos malos con el Betis de La Liga.

“Estos son mis trofeos, son mis regalos que gente de fútbol, que me ha visto de cerca, porque competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”, comentó Guardado.

Esta no ha sido la única vez que ambos han interactuado. En 2021, también se quedaron charlando tras un encuentro de Europa League y Mourinho siempre ha alabado las actuaciones de Andrés Guardado.

Sobre la selección de México, Guardado valoró quien ha sido el mejor entrenador en su etapa por el Tri y señaló que fue Ricardo LaVolpe, con quien debutó en el equipo de México. El Mundial de Qatar 2022 será la quinta Copa del Mundo para Andrés Guardado.

“Muy difícil quedarme con uno, pero creo que por cómo jugaba la selección, por cómo se clasificó, yo creo que La Volpe está un poco por encima de los demás”, concluyó Guardado.

