Gerardo Martino considera que la Selección Mexicana va por buen camino antes del Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana logró una goleada 4-0 ante Irak que le da un respiro a Gerardo Martino a pocos días del Mundial de Qatar 2022. El Tata se sostiene en esta última victoria para asegurar que El Tri marcha por buen camino antes de llegar a la Copa del Mundo. Mexico debutará el 22 de noviembre ante Polonia y el seleccionador argentino se siente esperanzado por el trabajo de sus dirigidos.

Con goles de Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna, El Tri impuso condiciones en el Estadio Municipal Muntilivi. Además de la efectividad en ataque, México sólo permitió un remate, pero este no fue entre los tres palos. En este sentido, la defensa jugó a la perfección y Alfredo Talavera no tuvo nada de trabajo.

“Me siento bien porque veo trabajar a los jugadores, el día a día, como lo vienen haciendo, no soy tan contundente en un partido que no deja de ser amistoso, si las cosas no salen tan bien no lo voy a hacer, estamos buscando a los mejores intérpretes para el primer partido de la Copa del Mundo, en lo futbolístico todo está muy bien, a mí me parece que lo que vimos hoy, está reflejado lo de la última semana”, sentenció Martino en rueda de prensa.

Gol de Funes Mori

El “Mellizo” venía de un tiempo prolongado de inactividad con Rayados de Monterrey producto de una lesión. Rogelio Funes Mori es cuestionado por su llamado a la Selección Mexicana, pero este gol podría darle un respiro y bajarle un poco de presión, aunque Gerardo Martino tenga otra óptica del panorama del experimentado delantero.

🎥⚽️ | ¡Así fue el GOL de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana! 🗣️🔵⚪️ pic.twitter.com/DGP1tqJJFq— Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) November 9, 2022

“No se me ocurre (que se quite la presión con goles), está bueno que los futbolistas, que los nueves, se sientan cómodos, más de lo que yo sostengo que tienen un buen partido y alguien más diga que no, ellos se sienten bien marcando, hacer un gol cuando juega le hace bien a su confianza, me da gusto”, concluyó.

