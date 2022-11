Cientos de niños de bajos recursos de LA reciben ropa, zapatos y muchos regalos

Cerca de 300 niños de bajos recursos de Los Ángeles llegaron el jueves al parque de diversiones Universal Studios Hollywood para pasar una mañana inolvidable.

Todos los niños son estudiantes de primaria de diferentes áreas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), uno de los distritos educativos con más niños de bajos recursos.

Raúl Becerra Llamas, portavoz de Universal Studios Hollywood, dijo que este evento fue parte del decimoséptimo evento filantrópico anual “Day of Giving” (Día de dar), donde empleados de Universal Studios ofrecen su día para ser voluntarios dentro y fuera del parque temático.

Desde temprano los camiones escolares comenzaron a llegar a Universal Studios donde los niños, previamente elegidos tuvieron la oportunidad de recibir una mochila con útiles, ropa y zapatos nuevos, así como libros y uno de los muñecos conocido como Minions.

Para culminar una mañana de ensueño para los pequeños, los alumnos tuvieron la oportunidad de pasar unas horas en el parque temático donde disfrutaron de algunas atracciones como “Jurassic World-the ride”, “The Wizarding World of Harry Potter” y “The Secret Life of Pets: Off the Leash”.

Llamas explicó que la mayoría de los niños que participaron viven en extrema pobreza y hay muchos que no tienen hogar.

“Es nuestra forma de apoyar a la comunidad”, dijo Llamas.

Los niños recibieron zapatos y mochilas. (Suministrada)

Llamas agregó que esta celebración que se llevó a cabo en asociación con Operación School Bell, organización que les ayuda a los estudiantes a permanecer en la escuela, y la organización filantrópica de Universal Studios, Discover a Star Foundation. Otros participantes en el evento fueron los agentes de la policía de Los Ángeles (LAPD), quienes participaron como voluntarios.

Araceli González, portavoz del LAUSD, dijo que los estudiantes que llegaron eran estudiantes de nivel kínder al quinto grado y de diferentes escuelas del área de Los Ángeles.

Indicó que al inicio del semestre les entregan un cuestionario a las familias para saber cuál es situación en el hogar, incluyendo la vivienda.

“Tenemos niños que dicen que viven en moteles, en carros y en casas móviles”, dijo González. “Este año entre 17,000 y 20,000 niños se reportaron en esas condiciones.

La portavoz, quien estaba en el evento con los niños, explicó que es muy gratificante ver las sonrisas de los pequeños, sobre todo porque hay niños que nunca han salido del vecindario donde están creciendo y asisten a la escuela.

“Aquí se sienten muy a gusto, contentos y se divierten”, dijo González.

Agregó que de los 280 estudiantes que asistieron al evento de Universal Studios, la mayoría son latinos.

Los estudiantes son identificados mediante la Oficina de Educación para Personas sin Hogar (HEO) del LAUSD, la cual fue diseñada para brindar asistencia a estudiantes y familias que no tienen un hogar en conformidad con la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney Vento, una parte integral del programa “Que Ningún Niño se Quede Atrás”.

El personal de HEO trabaja en colaboración con el personal escolar y las agencias de servicio comunitario en un esfuerzo por maximizar el acceso a varios programas educativos, sociales y de enriquecimiento que promueven el éxito académico y el rendimiento estudiantil.

El evento “Day of Giving” es una tradición diseñada para inspirar y conectar a los empleados con diversas organizaciones comunitarias

El mismo jueves más de 100 empleados trabajaron en labores comunitarias en Los Ángeles, incluyendo el banco de comida de la organización MEND Foodbank, TreePeople y Together We Rise.