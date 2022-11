Pence revela en su libro que John Eastman dudaba de los planes para anular elecciones 2020

El exvicepresidente Mike Pence lanzará a la venta su libro So Help Me God el próximo 15 de noviembre, pero antes dio un adelanto al publicar un extracto en Wall Street Journal, en donde reveló que las teorías que intentaban manejar los aliados de Trump para asegurar que las elecciones del 2020 habían sido un fraude, ni John Eastman las podía creer.

El ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, se debió a que los seguidores extremistas de Donald Trump no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones en las que había favorecido a Joe Biden. Así que incitados por su líder se dirigieron al edificio en donde se convirtió en un caos total.

La investigación de este accidente es investigado por el Comité Selecto cuya última audiencia pública se realizó en octubre, ese día decidieron por un voto unánime citar para testificar a Donald Trump, quien tiene que presentarse el 14 de noviembre con los documentos que complementen sus argumentos.

Parte de toda esta historia se encuentra dentro del nuevo libro de Mike Pence, el cual estará a la venta el 15 de noviembre a través de la plataforma de Amazon. Mientras el exvicepresidente publicó un extracto en donde revela que el abogado John Eastman no creía en las ideas que intentaban sostener para decir que las elecciones habían sido un fraude.

“Recordó una conversación con Donald Trump en los días previos al ataque al Capitolio. Estaban discutiendo la demanda presentada por el representante republicano de Texas, Louie Gohmert”, se lee en el libro.

“El 4 de enero, el jefe de gabinete del presidente, Mark Meadows, me convocó a la Oficina Oval para una reunión con una larga lista de asistentes, incluido el jurista John Eastman”, recordó Pence.

“Escuché respetuosamente mientras el Sr. Eastman argumentaba que debería modificar los procedimientos, que requieren que los votos electorales se abran y se cuenten en orden alfabético, dejando los cinco estados en disputa para el final. El Sr. Eastman afirmó que yo tenía la autoridad para devolver los votos a los estados hasta que cada legislatura certificara cuál de la lista de electores en competencia para el estado era la correcta. Ya había confirmado que no había electores en competencia”, revelación que publicó el exvicepresidente.

Agregó también los diálogos que sostuvieron durante esa reunión: “¿Crees que tengo la autoridad para rechazar o devolver votos?, dijo Pence. “Bueno, nunca se ha probado en los tribunales, así que creo que es una pregunta abierta”, respondió Eastman.

En esa misma reunión se encontraba Donald Trump a quien Mike Pence se dirigió para decirle: “Incluso su abogado no cree que tenga la autoridad para devolver los votos electorales”. Y el expresidente respondió: “Me gusta más lo otro”, refiriéndose a que simplemente podría rechazar los votos electorales.

“Esos debates volvieron a ocurrir al día siguiente, y ahí es donde se encuentran algunos de los testimonios del Comité Selecto de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero y el intento de derrocar las elecciones de 2020. En el Despacho Oval estallaron peleas legales. Trump les gritó a todos y no se decidió nada”, un párrafo extraído de So Help Me God.

Mike Pence confesó que el expresidente hasta lo llamó “estúpido” porque sentía una gran frustración porque no se podía hacer nada ante su derrota.

“Si te da el poder ¿Por qué te opondrías?” expresó Trump. Pero Mike Pence afirmó que no creía que el poder existiera bajo la Constitución.

Su respuesta fue: “Eres demasiado honesto. Cientos de miles odiarán tus entrañas… La gente va a pensar que eres estúpido“.

El exvicepresidente también destapó un poco más de sus memorias con relación a los momentos que el expresidente junto con sus aliados buscaban ver la forma de revocar las elecciones. En una plática del 11 de enero recordó que “Trump seguía enojado”.

“Usted y yo tuvimos nuestras diferencias ese día señor presidente y ver a esas personas destrozando el Capitolio me enfureció. Ese es el mensaje que los republicamos entregamos en los últimos dos años… Estoy orando por ti”.

A lo que Trump solo contestó: “No se molesten”.

Los primeros días des este mes, el exvicepresidente ya había mencionado acerca de las memorias que vienen en su nuevo libro y en donde algunos capítulos están dedicados al ataque del Capitolio y dejando en duda que el expresidente Trump fue quien provocó tal asalto.

“Al final, ese día el presidente tomó la fatídica decisión de poner a Giuliani y al [abogado] Sidney Powell a cargo de la estrategia legal. Se estaban sembrando las semillas para un día trágico en enero”, escribió Mike Pence, refiriéndose a los disturbios en el Capitolio.