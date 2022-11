Vladimir Putin no viajará a Bali para la cumbre del G20 donde se analizará la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no viajará a la cumbre de líderes del G20 en Bali, que analizará la guerra en Ucrania como tema central, anunció la embajada rusa en Indonesia el jueves (10.11.2022).

“Puedo confirmar que (el ministro de Relaciones Exteriores) Serguéi Lavrov liderará la delegación al G20. El programa del presidente Putin todavía se está trabajando, podría participar virtualmente“, indicó una fuente diplomática.

Desde hacía meses se especulaba sobre la presencia de Putin en esta cumbre que tiene lugar el 15 y 16 de noviembre en esta turística isla de Indonesia.

