Argentina anunció la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo con Lionel Messi como líder

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, anunció a sus 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El entrenador compartió un video en redes sociales con los nombres de los jugadores en los que figura Lionel Messi, Paulo Dybala y la baja confirmada de Gio Lo Celso tras sufrir una lesión con el Villarreal.

Argentina comparte en el Grupo C con México, Polonia y Arabia Saudí. El seleccionado argentino es el segundo equipo de su grupo en anunciar su convocatoria después de Polonia. Aún resta México y Arabia Saudí para anunciar su lista definitiva.

El equipo argentino debutará el 22 de noviembre ante Arabia Saudí a las 3:00 am hora de Los Ángeles (5:00 am hora ET). Luego se enfrentará a México en el segundo encuentro el 26 de noviembre a las 11:00 am hora de Los Ángeles (2:00 pm hora ET) y finaliza la primera ronda ante Polonia el 30 de noviembre a las 11:00 am hora de Los Ángeles.

Pese a que se puso en duda su participación debido a la grave lesión sufrida a comienzos de octubre en Italia, el técnico ha incluido el nombre de Dybala en una nómina liderada por el delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi, que afronta su quinto Mundial.

Además de las principales figuras de la Albiceleste que ganó la Copa América en 2021 y la Finalissima 2022, Scaloni ha incluido al defensa Juan Foyth, quien acaba de reintegrarse a su actividad en el Submarino Amarillo tras la lesión de rodilla que le mantuvo de baja desde septiembre.

Una de las bajas sensibles para el equipo argentino es Gio Lo Celso, quien sufrió una lesión con el Villarreal en un encuentro de La Liga y que deberá someterse a un procedimiento médico. Ángel Correa, del Atlético de Madrid, es otro de los jugadores que no están convocados tras perder minutos en el conjunto español y no contó para Scaloni entre los 26 integrantes.

Los 26 integrantes de Argentina:

– Porteros: Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli

– Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel , Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Juan Foyth.

– Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro ‘Papu’ Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Enzo Fernández.

– Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Joaquín Correa, Nicolás González, Julián Álvarez y Paulo Dybala .

