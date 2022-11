Dan respiro a centroamericanos al extender el TPS por año y medio

A Verónica Lagunas, quien lleva 21 años amparada con el Estatus de Protección Temporal (TPS), la tomó por sorpresa la noticia de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión de este programa para los países bajo el litigio Ramos que incluyen a El Salvador, Nicaragua, Honduras, Nepal, Haití y Sudán hasta el 30 de junio de 2024.

“Me escribieron de El Salvador para preguntarme si era cierto que se había extendido el TPS. En ese momento, no sabía nada”.

De hecho, Verónica se preparaba para irse a Washington, D.C. a participar en una huelga de hambre, luego de que los beneficiarios del TPS como ella se habían quedado en el limbo tras que las pláticas para llegar a un acuerdo en el caso Ramos contra Nielsen fracasaron el mes pasado.

En Ramos v. Nielsen, los beneficiarios de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses impugnaron la terminación del TPS por parte de la Administración Trump para El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.

Pero la recién anunciada extensión de este programa, evitará temporalmente que alrededor de 300,000 titulares de TPS pierdan la autorización para el empleo y la protección contra la deportación.

“La noticia de la extensión nos da un respiro para seguir luchando por una residencia. Mi madre y yo llevábamos 21 años con el TPS, renovándola cada dos años, pero ya es necesaria una solución definitiva. Yo tengo dos hijos nacidos en Estados Unidos. Uno de 18 años que acaba de comenzar la universidad, y él de 13 años, la secundaria”.

Son muchos los años que Verónica Lagunas lleva luchando por una residencia para los TPSianos. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Verónica reconoce que están contentos con la inesperada ampliación del programa TPS, pero a la vez dice que están cansados de que los usen como moneda de cambio en las elecciones.

“Vamos a seguir tocando puertas en Washington, porque necesitamos una ley que nos dé la residencia. Ya son muchos años de contribuir a la economía de este país”.

Camila Álvarez, directora legal de CARECEN Los Ángeles, dice que aunque la noticia de la ampliación del TPS, llega en un momento inesperado e inusual, es muy bienvenida.

“Es importante señalar que la prórroga automática no entra en vigencia hasta el 16 de noviembre, cuando se publique oficialmente el Aviso del Registro Federal. Queremos que los miembros de la comunidad sepan que cuando la prórroga entre en vigor no tendrán que tomar ninguna medida. Las protecciones del TPS y la autorización de trabajo se extenderán automáticamente. No es necesario volver a solicitar las protecciones de TPS o la autorización de empleo”.

Precisó que los permisos de trabajo con fechas de vencimiento pasadas se extenderán automáticamente y los empleadores deben aceptarlos como prueba válida de autorización de trabajo.

“Los titulares de TPS deben ser cautelosos y evitar notarios y proveedores de servicios legales de inmigración que brindan información falsa”.

Evelyn Hernández, líder en la defensa del TPS. (María Peña/Impremedia)

Evelyn Hernández, beneficiaria de TPS, comenta que a solo unas horas antes de organizar un foro informativo sobre el TPS y abordar un vuelo a Washington D.C. para participar en una huelga de hambre que abogara por la comunidad TPS, recibió lo que consideró una impactante pero bienvenida noticia.

“Esto también ocurre días después de las elecciones de mitad de período y todos los obstáculos que hemos enfrentado los beneficiarios de TPS para obtener una nueva ampliación del programa”.

Dijo que como beneficiaria del TPS, le complace la extensión automática a corto plazo.

“Desde el ataque de la Administración Trump a las protecciones de TPS, he estado luchando para mantener mis protecciones junto con cientos de familias que se encuentran en la misma situación”.

Enfatizó que se niegan a ser peones políticos durante los próximos 18 meses.

“Durante cinco años, y aún ahora, he pedido a la Administración que vuelva a designar el TPS para Centroamérica y que el Congreso apruebe la residencia permanente. No dejaremos de organizarnos hasta ganar”.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, quien es presidente del subcomité judicial en Senado sobre migración, ciudadanía y seguridad en la frontera, dice que el anuncio afirma el compromiso de la administración Biden de proteger a los inmigrantes que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a un desastre ambiental, un conflicto armado u otras condiciones extraordinarias.

“Este es un gran alivio para más de 300,000 personas que están en nuestro país aquí bajo el TPS, y les permitirá respirar más tranquilos sabiendo que pueden continuar viviendo, trabajando y contribuyendo a nuestra nación como muchos de ellos lo han hecho durante décadas”.

Hace ver que como nación de inmigrantes, es su imperativo moral proteger a las comunidades inmigrantes vulnerables que no pueden regresar a sus hogares de manera segura y el anuncio de la administración es un paso en la dirección correcta para alcanzar ese objetivo.

“Estoy comprometido con esta lucha y continuaré trabajando junto con la administración de Biden para encontrar protecciones más permanentes para los beneficiarios del TPS y actualizar nuestro sistema de inmigración obsoleto”.