Documental narra lucha por justicia en nombre de Vanessa Guillen; pusieron en rodillas al Ejército

HOUSTON – Cuando la madre de Vanessa Guillen cruzó los límites de Killeen, Texas sin saber aún que su hija estaba muerta, ella inmediatamente percibió algo macabro.

“Este pueblo huele a muerte”, dijo Gloria Guillen, la madre de Vanessa, cuando junto con sus familiares llegó a la Base de Fort Hood buscando a su hija, que llevaba días desaparecida.

La memoria después de dos años sigue fresca, no se la puede sacudir.

El temor que sentía, la impotencia que la agobiaba y la desesperación que no la dejaba dormir son recuerdos crueles que siguen con ella y es “que el dolor nunca se va”.

En la voz de la madre de la soldado especialista de Houston, quien fue brutalmente asesinada en las instalaciones de la Base Militar de Fort Hood en abril del 2022 por uno de sus colegas, aún se puede escuchar el coraje y el dolor.

Su testimonio en el documental “I Am Vanessa Guillen”, que se estrena el 17 de noviembre en Netflix, es fuerte y deja en evidencia que a pesar de todo lo que la familia de Vanessa ha atravesado no dejarán de luchar por su legado.

Relacionado: El novio de Vanessa Guillén compartió en su cuenta de Twitter un momento ordinario, pero hoy ante su ausencia es de enorme valor para los que lloran su partida.

“Mi madre es una persona muy religiosa y cuando ella dijo que el pueblo olía a muerte, ella creo que se estaba refiriendo a las muertes que ya habían ocurrido en esa base”, dijo Lupe Guillen, hermana menor de Vanessa en una entrevista con La Opinión.

El documental dirigido por Christy Wegener, sigue a las hermanas de Vanessa, Mayra y Lupe, en su lucha después de la muerte de la soldado por modificar la manera que el sistema de justicia del Ejército maneja los casos de asalto y acoso sexual entre soldados.

La historia captó un grandioso triunfo que se logró en nombre de la familia, el amor y la justicia.

El documental es el recuento de una familia hispana que se pone a las patadas con Sansón. Se enfrentaron nada más y nada menos al Ejército de los Estados Unidos y ganaron.

Durante la búsqueda desesperada por Vanessa surgió un movimiento por todo el país. El hashtag #IamVanessaGuillen puso al Ejército contra las cuerdas luego de que soldados de distintos géneros comenzaron a publicar en redes sociales sus historias de acoso y asalto sexual que sufrieron mientras que estuvieron en servicio.

La mayoría de las historias terminaban con injusticia. Los presuntos culpables raramente eran disciplinados y las víctimas quedaban expuestas a la retaliación, según los relatos compartidos por personas que supuestamente sufrieron el abuso.

“Nosotros dejamos nuestro dolor a un lado por mi hermana y otras víctimas”, comentó Mayra.

I Am Vanessa Guillen, a Netflix documentary, will begin streaming on November 17. pic.twitter.com/WI3xiLiyw1 — Netflix Life (@NetflixLifee) November 4, 2022

El documental captó la frustrante interacción con algunos políticos en Washington D.C. que se negaban a tomar acción y lo lento que a veces pueden ser los procesos del gobierno.

“No voy a negar que hubo un momento que me pasó por la mente echarme para atrás y encerrarme y si me encerré, pero no podía dejar de luchar por mi hermana”, agregó Lupe.

Hay momentos muy íntimos en el documental y en uno de ellos queda evidente que la familia de Vanessa nunca será igual.

En la sala de la casa se encuentra un enorme altar con fotos de Vanessa, santos, velas, luces, rosarios e imágenes de la Virgen de Guadalupe.

“Ese altar ha ido creciendo con el correr del tiempo, son cosas que la gente nos ha dado para recordar a Vanessa, son recuerdos que guardamos”, comentó Mayra.

Luchando con Mayra y Lupe se encuentra la abogada Natalie Khawan, quien ha estado prácticamente desde el día uno en la batalla y en el documental queda plasmada su dedicación al caso y la importancia que era lograr justicia para Vanessa.

El documental sin embargo no es un punto final y esto lo quiere dejar muy claro Mayra, y es que a pesar de que el presidente Joe Biden firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye disposiciones para reformar la manera en el que sistema judicial militar maneja las denuncias de acoso sexual, y que son parte del conocido proyecto “Yo soy Vanessa Guillén” en homenaje a la soldado, todavía hay mucho por hacer.

“Yo he tomado una decisión para crear una fundación en honor a Vanessa para que los casos de acoso y asalto sexual en el Ejército se muevan más rápido y que las víctimas y sus familias no tengan que esperar años para conseguir justicia”, comentó Mayra.