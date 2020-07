El novio de Vanessa Guillén comparte un video de un momento ordinario que ahora no tiene precio

HOUSTON – El novio de Vanessa Guillén compartió en su cuenta de Twitter un momento ordinario, pero hoy ante su ausencia es de enorme valor para los que lloran su partida.

El corto video muestra a Vanessa sentada en la mesa de un restaurante saboreando su cena mientras que su novio, Juan Cruz, graba el breve momento.

Hope the angels take care of you 'til I see you myself… 🕊❤️ pic.twitter.com/qZmHONKX7R

— quan (@trapixxx) July 5, 2020