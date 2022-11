Estudio revela que las ratas tienen ritmo y bailan al ritmo de Queen, Lady Gaga e incluso Mozart

Hasta hoy se creía que la música era algo que solo los humanos disfrutan de manera innata, pero un reciente estudio descubrió que las ratas tienen ritmo e incluso bailan.

Científicos de la Universidad de Tokio se dieron a la tarea de averiguar si los roedores tienen una capacidad innata de sincronización con el ritmo de la música.

Para realizar su experimento los investigadores equiparon a las ratas con acelerómetros inalámbricos en miniatura, que podían medir los más mínimos movimientos de la cabeza.

Después, les tocaron a las ratas fragmentos de un minuto de la Sonata para dos pianos en re mayor de Mozart, a cuatro velocidades diferentes.

El tempo original es de 132 pulsaciones por minuto (ppm) y los resultados mostraron que las ratas batían sus cabezas más a tiempo cuando la música se tocaba en el rango de 120-140 ppm.

“Las ratas mostraron una sincronización innata -es decir, sin ningún tipo de entrenamiento o exposición previa a la música- de los latidos con mayor claridad dentro de los 120-140 bpm (latidos por minuto), a los que los humanos también muestran la más clara sincronización de los latidos”, explicó el profesor asociado Hirokazu Takahashi, de la Escuela de Postgrado de Ciencia y Tecnología de la Información.

Las ratas también consiguieron seguir el ritmo con Another One Bites The Dust, de Queen, y Born This Way, de Lady Gaga.

El mismo ritmo para todas las especies

La investigación reveló que el “tempo óptimo” para asentir al ritmo de la música depende de la constante de tiempo en el cerebro, es decir, la velocidad a la que nuestro cerebro responde a los estímulos. Este ritmo es similar en todas las especies de la Tierra.

Los nuevos hallazgos también revelan que la capacidad de los sistemas auditivo y motor para interactuar y moverse al ritmo de la música es más común entre los distintos tipos de animales de lo que los científicos pensaban.

También podría interesarte:

Cuáles son las 50 ciudades más infestadas de ratas de EE.UU.

Ratas, huesos y barro: los alimentos del hambre que la gente desesperada come para sobrevivir