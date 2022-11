Marlene Favela se sincera sobre la razón detrás de su soltería

Desde que anunció su divorcio con el empresario George Seely, la actriz Marlene Favela ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores y se ha enfocado en la crianza de su hija Bella. No obstante, recientemente abrió su corazón para sincerarse sobre el hecho que no le ha permitido enamorarse nuevamente.

“La parte romántica la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada. Y digo ‘es que si salgo, entonces ya no la voy a ver”, expresó en entrevista con varios medios de comunicación.

Favela profundizó en el tema argumentando que la decisión de enfocarse en su faceta materna ha sido una de las mejores de su vida: “Creo que estos tres años que he estado sola me he dedicado a mi hija al cien por ciento y he sido muy feliz”, añadió.

Eso sí, para la estrella de melodramas como “La Desalmada” y “Gata Salvaje” esto no significa que está cerrada a la idea de darle una nueva oportunidad al amor. Por el contrario, lo recibirá con los brazos abiertos siempre y cuando este comprenda que su hija es su prioridad.

“También digo ‘Bella va a crecer y tengo que hacer mi vida también’. Y en el momento que llegue un amor, bienvenido y si no llega también. Somos muy felices juntas. Si llega qué bueno y si no seguiré al lado de Bella pegada. También si llega seguiré al lado de Bella pegada. No se trata de aceptar, somos Bella y yo punto”, sentenció.

Para finalizar, Marlene Favela confesó que otra de sus prioridades en brindarle un ejemplo de independencia y autosuficiencia a su pequeña Bella. Por esta razón, se mantiene firme en su labor como actriz.

“Trabajo. Todas las mamás lo hacen porque hay que sobrevivir; además, es una forma de enseñarle a mi hija que hay que luchar por los sueños, que hay que trabajar, ser una mujer fuerte; que tenga sueños y metas“, detalló.

Te puede interesar:

• En video, Marlene Favela le pega a la piñata usando un entallado vestido azul

• Marlene Favela tiró la casa por la ventana para la celebración de cumpleaños de su hija Isabella

• Hija de Marlene Favela cumple 3 años y su papá, George Seely, reaparece con tierno mensaje de felicitación