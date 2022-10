Hija de Marlene Favela cumple 3 años y su papá, George Seely, reaparece con tierno mensaje de felicitación

El exesposo de la actriz Marlene Favela, Geroge Seely, no deja de sorprender en redes sociales, en esta ocasión reaccionó a una publicación que fue realizada con motivo del cumpleaños número tres de su hija Bella.

Marlene Favela anunció su separación de George Seely en junio de 2019, desde entonces ha preferido no hablar más del tema y guardar los detalles; sin embargo, esto no ha impedido que el empresario de origen australiano siga al tanto de lo que pasa en la vida de su hija, o al menos así lo ha demostrado en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales.

Y es que fue el pasado 12 de octubre cuando Marlene Favela celebró a lo grande el cumpleaños número 3 de su primogénita, por lo que compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías en las que presumió lo orgullosa que está de su pequeña.

Además, dentro del perfil social de Bella Seely, también publicó hermosas postales en las que la niña apareció sonriente y posando con un hermoso vestido amarillo junto a un pastel de cumpleaños, lo que fue aplaudido por cientos de fanáticos que se unieron a las muestras de cariño y felicitación.

Como era de esperarse, uno de los primeros en reaccionar a la publicación fue George Seely, quien escribió un amoroso mensaje para desearle un feliz día.

“Feliz cumpleaños mi bebé hermosa. Dios te bendiga siempre“, fue lo que escribió en el idioma inglés.

Pero eso no fue todo, ya que una de dichas postales fue compartida por Seely dentro de su perfil de Instagram la cual acompañó con el título: “Feliz cumpleaños, Bella“, seguido de varios emojis en forma de corazón, generando que sus seguidoras celebraran el amoroso gesto, además de señalar el gran parecido físico que comparten padre e hija. View this post on Instagram A post shared by @george.seely

Por su parte, la protagonista de la telenovela ‘Gata Salvaje’ también causó revuelo al compartir fotografías inéditas de su embarazo, con las que recordó todo lo que vivió durante la dulce espera y cuando vio por primera vez a su bebé.

“Cuando supe que llegarías a mi vida, te esperé de la manera más hermosa como quien espera el tesoro más grande, tenía la certeza que eras mi regalo de vida, mi amor por siempre y para siempre, y así te espere pacientemente y te dibuje mil veces en mis sueños, ansiaba la hora de ver tu carita al fin y tenerte en mis brazos por primera vez. ¡¡¡Y parece que fue ayer cuando nos descubrimos mi amada Bella Seely, pero hoy hace 3 años que llegaste a iluminar mi universo!!! Feliz Cumpleaños princesa que Dios te regale una larga y virtuosa vida”, sentenció la actriz. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

