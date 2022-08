Ex de Marlenne Favela responde a quien lo critica por tener hijos con “mujeres diferentes” y no mantenerlos

Gerorge Seely, exesposo de la actriz Marlene Favela, se volvió a colocar en el ojo público debido a la serie de las críticas que recibe a través de sus redes sociales, entre las cuales se encuentran fuertes señalamientos por supuestamente evadir sus responsabilidades como padre.

El originario de Australia se mantiene muy activo en su perfil de Instagram donde disfruta compartir aspectos de su vida personal, entre los que destacan algunas actividades que realiza, lugares que visita y por supuesto amorosos mensajes dedicados a sus hijos, entre ellos la pequeña Bella Seely producto de su relación con Marlene Favela.

Sin embargo, una vez más fue blanco de agresivos mensajes en los que lo acusan de tener hijos y no mantenerlos, a lo que él decidió responder con absoluto respeto.

En esta ocasión la publicación en cuestión fue hecha el pasado fin de semana, en la cual él aparece con lentes oscuros y bailando mientras se graba. Pero además de recibir cientos de reacciones en forma de corazón, así como mensajes en los que halagaron su presencia y actitud, el exesposo de la protagonista de la telenovela ‘Gata Salvaje’ también recibió el comentario de un seguidor que lo criticó por supuestamente no mantener a sus hijos.

“Celebrando los 20 hijos en mujeres diferentes y a ninguno los mantiene“, escribió.

Pero con lo que definitivamente no contó fue que George Seely decidiría responderle con cuatro emojis en forma de corazón, con los que dejó ver que prefiere mostrarse con respeto ante todo.

Asimismo, otras usuarias salieron a defenderlo y pedir respeto: ” Dejen de criticar y juzgar sino les gusta lo que publica el señor no lo sigan o por lo ser menos grosero”, “¿Por qué se toman tan personal la vida ajena?”, escribieron otras usuarias.

Cabe destacar que este no es el único mensaje negativo que ha recibido, pues generalmente son las fanáticas de la actriz mexicana quienes se toman el tiempo de dejar un comentario en las publicaciones que comparte sobre su hija Bella, en donde continuamente le piden que regrese a México para reencontrarse con la pequeña o lo critican por ser un padre ausente. View this post on Instagram A post shared by @george.seely

Así como otras fotografías en las que incluso ha reaccionado Marlenne Favela, como la publicación realizada el pasado 21 de julio. View this post on Instagram A post shared by @george.seely

También te puede interesar:

–Marlene Favela confiesa que siempre le han llovido pretendientes, incluso cuando estaba casada

–Goerge Seely, ex de Marlene Favela, sorprende al seguir llamando “esposa” a la actriz

–“Fui muy feliz”: Marlene Favela abre su corazón para hablar de su matrimonio con George Seely