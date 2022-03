Marlene Favela confiesa que siempre le han llovido pretendientes, incluso cuando estaba casada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Marlene Favela ha decidido enfocarse por completo en su hija Bella, aunque esto signifique dejar en segundo plano su vida sentimental, pero aclara que no por falta de pretendientes pues nunca ha faltado quien intente conquistar su corazón, inclusive cuando estuvo casada.

La bella y talentosa actriz mexicana continúa arrasando con el éxito de la telenovela ‘La Desalmada’, en donde dio vida a uno de los personajes principales de la historia, pero ahora que ha retomado su faceta como mamá y empresaria confiesa que no le preocupa conseguir un galán, pues prefiere esperar a que el amor llegue en su momento y sin prisas.

“Es que esas cosas no se planean, lo que Dios quiera, yo feliz recibo lo que Dios me mande, lo recibo con cariño y con muchos proyectos personales, y de mi carrera, entonces si hay tiempo perfecto y si se da, perfecto, y si no vendrá en el momento que tenga que venir, esas cosas no se tienen que buscar”, dijo durante una entrevista con el programa ‘Hoy’.

La estrella de televisión de 44 años, sorprendió al asegurar que nunca ha faltado quien intente conquistar su corazón, pero no solo durante sus etapas de soltera, pues confesó también le llovían galanes durante el tiempo que estuvo casada con George Seely, padre de su hija Bella.

“Siempre hay pretendientes, porque decirte ¡ay, no!, sería mentirte, siempre hay, pero no de ahora, de antes, ahora también, creo que cuando estaba casada también había galán, o sea pretendientes”. Marlene Favela

Estar soltera no es algo que le quite el sueño a Marlene Favela, por lo que está dispuesta a seguir esperando a que se presente el hombre correcto.

“Ahora que estoy sola también, pero no, vamos a darle tiempo para que sea la persona correcta, que sea en el momento correcto, y eso solamente Dios lo decide”, añadió.

Esta no es la primera vez que Marlene Favela confiesa que está abierta a darse una nueva oportunidad en el amor tras su matrimonio con el empresario australiano; sin embargo, prefiere esperar a que la persona indicada llegue no solo para cuidar de ella, pues también le interesa que acepte y ame a su primogénita.

“Cerrada no estoy, pero mi prioridad es mi hija. Yo no le voy a quitar mi tiempo ni momentos ni nada, si la persona que llegue me acepta con el paquete completo y no solo me acepta, sino que ama a mi paquete será bienvenido. Aunque nunca está de más un compañero, no me hace falta y no estoy cerrada, si llega bienvenido”, reveló durante una entrevista con su amigo y compadre Jomari Goyso en noviembre de 2021.

