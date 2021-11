“Fui muy feliz”: Marlene Favela abre su corazón para hablar de su matrimonio con George Seely

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marlene Favela anunció su separación de George Seely, padre de su hija Bella, en junio de 2019, y aunque ha preferido guardar los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, nuevamente abrió este capítulo de su vida para asegurar que durante el tiempo que duró su matrimonio fue muy feliz.

A lo largo de una entrevista con su entrañable amigo y compadre, Jomari Goyso, la estrella de ‘La Desalmada’ desestimó la serie de rumores sobre su relación, entre los que se aseguró uno de los motivos que los habrían llevado a separarse era la infidelidad de él.

Ante la ola de rumores en los que su ex quedó como infiel e irresponsable, Marlene abrió su corazón para hablar por primera vez abiertamente sobre cómo fue su etapa de casada con el padre de su hija, George Seely.

“Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija, yo fui muy feliz con el papá de mi hija, yo tuve un matrimonio muy feliz”. Marlene Favela

Durante la entrevista, aseguró que desde que se divorció del empresario australiano su prioridad número uno ha sido su pequeña Bella, a quien siempre ha mantenido en comunicación con su papá y la hace sentirse amada y protegida por ambos.

“Cuando esto se termina yo decido que mi hija es mi prioridad más grande. Yo he tratado que su entorno sea como si no estuviéramos en diferentes casas. He tratado de que sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual, que tenga lo que ella necesita, por igual”, explicó.

Aunque la protagonista de ‘Gata Salvaje’ también dejó claro que su hija siempre será su principal prioridad, aún por encima de ella, no está cerrada a darse una nueva oportunidad en el amor, eso sí, aclara que el hombre que llegue para compartir su vida tendrá que aceptar y amar también a su princesa.

“Cerrada no estoy, pero mi prioridad es mi hija. Yo no le voy a quitar mi tiempo ni momentos ni nada, si la persona que llegue me acepta con el paquete completo y no solo me acepta, sino que ama a mi paquete será bienvenido. Aunque nunca está de más un compañero, no me hace falta y no estoy cerrada, si llega bienvenido”, añade.

Hasta ahora, Marlene Favela ha dejado claro que mantiene una buena relación a distancia con George Seely, ya que él actualmente reside en su país natal, Australia, y hace unas semanas anuncio que pronto viajará a México para reencontrase con su hija. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

