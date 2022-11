Robert Lewandowski habló de México: el goleador polaco ofreció sus impresiones de El Tri

Faltan muy pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana debutará el 22 de noviembre ante Polonia. El conjunto europeo será el rival directo de El Tri en un grupo que también comparte con Arabia Saudita y Argentina. Los polacos serán los rivales a vencer y Robert Lewandowski tiene la misma impresión de México.

En una entrevista para FIFA, el atacante del FC Barcelona fue cuestionado sobre sus impresiones de México, el primer obstáculo en el camino de Polonia en el grupo C. Lewandowski no se confía en el bajo nivel de los aztecas y recuerda su tradición en los Mundiales.

“México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. Los mexicanos combinan juventud con experiencia, y saben cómo jugar en grandes competiciones; es algo que tenemos muy claro. Para nosotros será un gran reto”, sentenció.

Argentina está en otro nivel

Al igual que en la Selección Mexicana, Robert Lewandowski considera que la albiceleste está un escalón por encima de las pretensiones del conjunto europeo. El atacante del FC Barcelona ve a Argentina como una de las favoritas a quedarse con el Mundial de Qatar 2022.

"Sobre Argentina no hay mucho que decir, es una selección excepcional. En mi opinión, es una de las favoritas para ganar. Tiene a Leo Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado. Será genial enfrentarse a una selección tan increíble y a unos jugadores tan fuertes", explicó.



🇦🇷 Argentina

🇸🇦 Arabia Saudita

🇲🇽 México

🇵🇱 Polonia



El Grupo C está:

🇦🇷 Argentina
🇸🇦 Arabia Saudita
🇲🇽 México
🇵🇱 Polonia

