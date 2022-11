Así es la casa donde Nathalia Casco, ex Nuestra Belleza Latina, vivirá con su bebé en camino

La hondureña Nathalia Casco, de 35 años y quien participó en ’Nuestra Belleza Latina’ en 2016, ya está más que lista para recibir en casa a la nueva integrante de su familia, quien nacerá en los próximos meses.

Por medio de diversos videos y fotografías, la mamá de Daniela y de Joy nos ha llevado a conocer los rincones más íntimos de su linda morada y aquí te compartimos todos los detalles.

Cocina

La cocina es abierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador gracias a sus sillas estilo periqueras.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular de tono blanco y con sillas de color gris. @nathaliacascooficial Se levanto bailando 😂 ♬ El Sonidito (El Ruidito) – Cumbia – Sonora Latin Band

Sala de televisión

Su sala de televisión está compuesta por un sofá modular de color negro, por una mesa de centro de cristal, por una televisión empotrada a la pared, por un ventilador de techo y por un mueble blanco con diversas esculturas de animales. View this post on Instagram A post shared by nathalia casco (@nathaliacascooficial)

Baño

Su baño, desde el que nos presumió su hermosa pancita, está compuesto por un tocador, por un gran espejo, por un wc y por una ducha. View this post on Instagram A post shared by nathalia casco (@nathaliacascooficial)

