Biden promete que EE.UU. trabajará con las naciones del sudeste asiático en la cumbre en Camboya

El presidente Joe Biden comenzó el sábado una gira de una semana en la que se reunirá con sus homólogos de varios países del sudeste asiático, durante las cuales presentará a Estados Unidos como un amigo sólido y confiable para la región.

It was a productive first day in Cambodia. Looking forward to the East Asia Summit and the trilateral meeting with the Republic of Korea and Japan. pic.twitter.com/Wf4aZGEcT6 — President Biden (@POTUS) November 13, 2022

En breves comentarios al comienzo de la conferencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Biden dejó en claro que también quiere proponer a la cumbre que reúna a los aliados regionales para presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra con Ucrania.

“Juntos abordaremos los problemas más importantes de nuestro tiempo, desde el clima hasta la seguridad sanitaria, nos defenderemos contra las amenazas significativas al orden basado en reglas y las amenazas al estado de derecho”, dijo Biden en la cumbre.

“También discutiremos la brutal guerra de Rusia contra Ucrania y nuestros esfuerzos para abordar los impactos globales de la guerra, incluso en el sudeste asiático”, agregó el presidente.

Después de llegar a Camboya, Biden se reunió en privado con el primer ministro del país, Hun Sen, y le agradeció la decisión de la nación de copatrocinar las resoluciones de las Naciones Unidas en apoyo de Ucrania. Biden le dijo al primer ministro que apreciaba su “clara condena” a la invasión de Rusia. I met with Prime Minister Hun Sen of Cambodia to discuss Cambodia’s leadership of ASEAN during a challenging year. I also reiterated the United States’ commitment to the Cambodian people and their aspirations for a more prosperous, democratic, and independent country. pic.twitter.com/zm55XN3YgW— President Biden (@POTUS) November 12, 2022

El domingo, Biden se reunirá junto con dos valiosos aliados, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Se espera que hablen sobre la amenaza nuclear de Corea del Norte, cuyas repetidas pruebas de misiles han enviado a los residentes de ambos países a los refugios antiaéreos en busca de seguridad.

Biden luego volará a Bali, Indonesia, para una cumbre del G-20, compuesta por 19 naciones y la Unión Europea, que en conjunto comprenden alrededor del 80% de la economía mundial. Rusia es miembro del G-20, pero Putin optó por no asistir a la reunión.