Los demócratas mantienen la mayoría del Senado: Catherine Cortez Masto ganó en Nevada

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto ganó las elecciones para un segundo mandato en representación de Nevada el sábado, derrotando al republicano Adam Laxalt, lo que da a los demócratas el control del Senado durante los próximos dos años de la presidencia de Joe Biden.

Cortez Masto había sido vista durante mucho tiempo como una de las titulares demócratas más vulnerables en las elecciones intermedias, mientras se defendía ante el desafío del exfiscal general de Nevada, el candidato republicano Adam Laxalt, en un estado cuya economía se había visto muy afectada por la pandemia de covid-19 y la inflación.

Con Cortez Masto, la primera senadora latina, asegurando un segundo mandato, los demócratas tendrán 50 escaños y los republicanos 49 en el Senado.

El Partido Demócrata mantiene así el control de la Cámara Alta, sin importar cómo se desarrolle la segunda vuelta de Georgia del próximo mes, en virtud del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

Chuck Schumer celebra la victoria de los demócratas en el Senado

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó las elecciones intermedias y la victoria de los demócratas en su cámara como “una victoria y una reivindicación” para el partido.

“Esta elección es una victoria, una victoria y una reivindicación para los demócratas, nuestra agenda”, dijo Schumer en declaraciones desde Nueva York, y agregó que también fue una victoria para el pueblo estadounidense. Democrats will have a majority again in the Senate!



This election is a victory and vindication for Democrats, our agenda and our accomplishments, and for America and the American people.— Chuck Schumer (@SenSchumer) November 13, 2022

Schumer dijo que tres cosas ayudaron a los demócratas a asegurar el Senado: “Uno, nuestros excelentes candidatos. Dos, nuestra agenda y nuestros logros. Y tres, el pueblo estadounidense rechazó a los republicanos extremistas antidemocráticos MAGA”.

El control de la Cámara de Representantes sigue pendiente

El control de la Cámara de Representantes aún sigue pendiente el sábado, ya que el conteo de votos continuará días después de una elección en la que los demócratas superaron las expectativas en muchas áreas disputadas en todo el país. El control demócrata del Senado frustra las esperanzas republicanas de una toma total del Congreso.