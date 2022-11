Trump le recuerda a Youngkin que “no podría haber ganado sin mí” y de paso critica su nombre

Donald Trump sigue lanzando dardos punzocortantes a diestra y siniestra desde su su cuenta True Social y el último mensaje que escribió fue para recordarle al gobernador de Virginia, Glen Youngkin que “no podría haber ganado sin mí” y de paso le dejó un mensaje que a simple vista parece racista.

“Young Kin (esa es una interpretación interesante. Suena chino, ¿no?) en Virginia no podría haber ganado sin mí”, dijo Trump al tiempo que también recordó que “lo apoyé, hice un gran Trump Rally por él telefónicamente, logré que MAGA votara por él, o no podría haber estado cerca de ganar. Pero él lo sabe y lo admite. Además, lo está pasando mal con los demócratas en Virginia, ¡pero lo hará!”.

El mensaje de Trump hacía Glen llega después de que ha sido catalogado como una figura ascendente en el Partido Republicano y es visto como su posible rival en la carrera de 2024 por la nominación republicana a la presidencia.

Glen Youngkin opta por el silencio

La prensa tuvo un encuentro con Glen Youngkin a quien le preguntaron sobre el comentario que hizo Donald Trump hacía su persona y para sorpresa de muchos dijo desconocer lo que su colega había dicho de él.

“No lo vi. Tengo que ser honesto, he estado ocupado toda la mañana”, dijo Glen al tiempo que aclaró “escuchen, todos me conocen, no insulten a las personas. Realmente trabajo duro para unir a las personas”.

Te puede interesar:

–Kayleigh McEnany lanza una clara advertencia a Trump sobre las elecciones presidenciales 2024

–Donald Trump llama a DeSantis “gobernador republicano promedio”

–Siete latinos demócratas serán parte del Congreso

–Problemas en el paraíso en el círculo más cercano de Trump por el anuncio de campaña 2024