Kayleigh McEnany lanza una clara advertencia a Trump sobre las elecciones presidenciales 2024 

La ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, durante el mandato de Donald Trump, cree que su exjefe debería de posponer el anuncio de su candidatura presidencial para 2024.

El comentario de McEnany llega justo cuando ha empezado a correr con más fuerza el rumor de que el exmandatario hará un importante anuncio el próximo 15 de noviembre en Mar-a-Lago, comentarios que hizo antes de conocerse el desempeño general de las elecciones de mitad de periodo y que no ha sido tan benéfico, como el Partido Republicano esperaba.

De acuerdo con la popular mujer de Fox News, el enfoque principal debería ser la próxima segunda vuelta en el Senado entre el senador Raphael Warnock (D) y el candidato republicano al Senado respaldado por Trump, Herschel Walker (R), que está programada para el 6 de diciembre.

“Existe una probabilidad muy real de que todo se reduzca a Georgia. ¿Y eso de qué te da escalofríos? Te da los nervios de la última vez en 2020”, dijo McEnany quien aseveró que “cada onza de energía republicana, hasta la última onza debe ir a la carrera de Georgia porque podría ser lo que haga o deshaga el Senado. Hacer que Herschel Walker cruce la línea de meta, sé que existe la tentación de comenzar a hablar”.

Sobre 2024 McEnany solo pudo repetir “no, no, no, no, no, 2022 no ha terminado” e insistió al decir “creo que él (Trump) necesita ponerlo en pausa. Absolutamente”.

Pese a su comentario, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca indicó que al final será su exjefe quien finalmente “tomaría su propia decisión”, pero “sí estoy aconsejando a cualquier contendiente, DeSantis, Trump, quien sea … nadie debería anunciar nada sobre el 2024 hasta que terminemos el 6 de diciembre”.

