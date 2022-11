Grupos a favor y en contra de la reforma electoral en México se enfrentan en LA

Entre gritos, insultos y acusaciones, docenas de personas se dieron cita el domingo frente al Consulado General de México en Los Ángeles para abogar en favor y en contra de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La reforma, que está en debate en la cámara de diputados, tiene como objetivo crear cambios significativos al Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo ‘independiente’ encargado de organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables; no obstante, en el pasado ha participado en una serie de irregularidades que ha dejado en entredicho su imparcialidad a favor de los partidos de oposición.

Algunos cambios incluyen cambiar el nombre de INE a INEC, que significa “Instituto Nacional Electoral y de Consultas”, recortar sus consejeros de 11 a 7, promover el voto electrónico, eliminar 200 diputados y 32 senadores y reduciría el financiamiento de los partidos políticos entre otros cambios.

La riña en Los Ángeles que bloqueó la calle, tenía a los líderes de ambos grupos sobre la batea de camionetas gritando acaloradamente con sus micrófonos y en ocasiones hasta se insultaron directamente.

Los partidarios del INE en Los Ángeles creen que la reforma representa una amenaza a la democracia tanto para los mexicanos en México como en el extranjero. Indicaron que la propuesta no solo busca reemplazar al INE, pero también recortar el árbitro electoral en aproximadamente 4,500 millones de pesos ($230 millones de dólares), lo cual dicen afectaría la participación electoral de mexicanos en el exterior y su posibilidad de utilizar su credencial para votar con fines de identificación.

Guadalupe Gómez, participante a favor del INE, dijo que no está en contra de todo lo que propone el gobierno en la reforma electoral, pero hay algunas cosas que no tienen sentido.

“Estamos a favor de que no se modifique la manera de elegirlos porque debilitaría al árbitro. No tiene sentido”, dijo Gómez. “Se ha avanzado demasiado y además no se debe arreglar lo que no se ha quebrado”.

Indicó que como ejemplo del buen trabajo que ha realizado el INE en el pasado es que López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegó a la presidencia de la república mexicana. Otro ejemplo del beneficio es que actualmente hay 22 estados de la república con gobernadores de este movimiento.

Teresa Corona, una de las fervientes defensoras del INE, dijo que ella es ciudadana americana, pero es de nacionalidad mexicana y tiene mucho amor por su país. Ella desea que el INE esté libre para que haya transparencia.

“No queremos nada de MORENA porque es lo peor que puede haber en México. Este gobierno se la da de santo con el dinero, pero es el más ratero de todos”, dijo Corona. “El INE debe ser libre 100% porque si no, va a dejar la herencia del comunismo como Cuba y Venezuela”.

Confían en López Obrador

Los partidarios a favor de la Reforma Electoral, indicaron que desde que se creó el INE—previamente llamado IFE, Instituto Federal Electoral—dicho órgano “autónomo” ha estado bajo el control político de los partidos conservadores PRI y PAN.

Grupo a favor de la iniciativa de reforma de AMLO. (Jacqueline García/La Opinión)

Francisca Vargas, quien se enfrentó en un debate a gritos con la señora Corona, dijo que el INE es corrupto y ella está cansada de que esto siga sucediendo. Aseveró que para ella lo mejor sería que deje de funcionar porque no está representando a las masas.

“Yo tengo a mi mamá, tíos y primos en México, por eso defiendo a mi patria. Yo salí de México, pero mi patria la llevo en mi corazón. Quiero un México que suba como López Obrador”, dijo Vargas.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de los Derechos Plenos por los Inmigrantes, dijo que hace falta que se reforme más el sistema político mexicano para que sea más democrático, inclusivo y participativo.

“Estamos en completo desacuerdo con este grupo en contra… La mayoría de los que están en contra hemos sido compañeros luchando por la reforma migratoria en Estados Unidos, pero a la hora que se tocaron sus intereses se enojan”, dijo Gutiérrez.

Gutiérrez aseveró que el INE no va a ser eliminado. Eso es una mentira, expresó. Va a continuar pero con el cambio de que se removerán a cuatro miembros incluyendo al director Lorenzo Córdova.

Gutiérrez explicó que de acuerdo a la ley actual, desde que se creó el INE en 2014, la regla es que el partido en el gobierno, cuando hay relevo, si tiene control en el congreso —senado y cámara de diputados— puede seleccionar a los reemplazos de esas personas.

“Nadie tiene más poder político ahorita en México que MORENA, por lo tanto los siguientes cuatro miembros van a ser de MORENA. Con eso vamos a tener absoluta mayoría como lo han tenido ellos desde la fundación del INE en 1990”, dijo Gutiérrez. “Ellos creen que democracia quiere decir que ellos tengan el control siempre y ahora que va a haber un cambio ya no están contentos porque no pueden seguir robando a diestra y siniestra a través de sus supuestos representantes”.

Una encuesta realizada por el propio INE recientemente reveló que el 93% de los encuestados apoyan la reforma electoral. Algunos de los puntos que más respaldo recibieron es la reducción de recursos a los partidos políticos, al INE y la reducción del número de diputados y senadores.

10 puntos para entender los cambios propuestos al INE

1- Seguirá siendo autónomo

2- No desaparece, cambia de nombre: Instituto Nacional Electoral y de Consulta

3- Reducción de número de diputados de 500 a 300

4- Reducción del número de senadores de 128 a 96

5- Reducción del número de consejeros del INEC de 11 a 7

6- Consejeros del INEC y magistrados serán propuestos por los tres poderes de la unión y serán elegidos por el voto popular

7- Se reduce el financiamiento a partidos políticos, ahora solo para campañas electorales

8- Implementación del voto electrónico

9- Disminución de una participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante

10- Se reducirá el presupuesto del INE, ya que actualmente es uno de los más caros del mundo