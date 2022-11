Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 14 al 20 de noviembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 14 al 20 de noviembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Nada se esconde bajo el sol, así que prepárate para lo que se te venga con respecto a secretos que guardas y pueden salir a la luz estos días, muy en el fondo siempre has sabido que tarde o temprano todo se sabría, y sí, llegó el momento. Es una semana para poner las cartas sobre la mesa con la pareja y hablar de lo que te gusta o no de la relación, son buenos días para confrontarse y llegar a buenos términos, así que sin miedo a esas platicas pendientes. En el dinero no permitas que te laven el cerebro y gastes o inviertas en donde no estas completamente convencido, convencida. No sigas descuidando esos malestares causados por alergias, es tiempo de hacer algo con ellos y no permitir de ninguna, manera que crezcan y sean más difíciles de erradicar.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Siempre hay una salida, siempre hay maneras de cambiar las circunstancias y no quedarse viendo cómo te ganan terreno o te hacen a un lado por no dar la batalla. Es una semana para establecer límites y no seguir permitiendo que se te suban a las barbas, es momento de que no piensen que porque eres buena persona eres timorato, timorata. Esta jornada es muy buena para proyectar esos planes de independizarte, puedes empezar por buscar opciones de nueva casa o departamento, puedes ir midiendo tus alcances, tu economía para que pronto se realicen estos planes. Hermanos o hermanas de sangre pueden ayudarte a enfocarte en dar batalla, en encontrar rápidamente el camino del cambio y el crecimiento, confía en sus consejos que estarán llenos de amor.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Tienes que ser determinante y dejar de darle vueltas en la mente a una decisión que tomaste y solo falta que la ejecutes. Podría ser difícil y duro para ti y para la otra parte involucrada, pero no puedes permitir que se te siga yéndola vida esperando llegue el momento adecuado para comunicar tu decisión, no, así que ármate de valor que mientras más pronto mejor. Todo lo relacionado al trabajo, esta se semana marcha de maravilla, hay crecimiento, felicitaciones, pero sobre todo la tranquilidad de saber que en este momento eres necesario e indispensable en ese lugar. Tienes que poner a la familia como prioridad, hace tiempo prometiste estar más cercano, cercana, y nada mas no has honrado tu palabra, pero aun estas muy a tiempo de cumplir. En la salud es importante poner atención a esos dolores en la boca del estómago, son causados por estrés, pero en cuanto dejes de cargar todo eso que te detiene y lastima desaparecen rápidamente.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Grandes pasos tendrás que dar esta semana para poder alcanzar las metas que proyectaste, no puedes esperar más, ni seguir confiando que todo se moverá solo, no, tienes que moverlo tú, y para eso tienes que ir, caminar, buscar, hablar, tocar puertas y verás que se hace la luz rápidamente. Cuida los pleitos que se ´puedan desatar con la pareja, tu poca tolerancia puede desatar una tempestad en donde todo está en calma, pero que todo te tomas personal. Cuidado con la manipulación que inconsciente o consciente ejerces sobre las personas, sobre todo en la familia o en el trabajo, puedes hartar y entonces desatar el caos. Es importante que estos días no descuides nada que tenga que ver con la cabeza, desde los pensamientos tóxicos hasta migrañas.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

El amor esta tan presente estos días que te sentirás como flotando en una nube, disfruta de esa gran y hermosa sensación, pero también has que perdure y crezca conforme pasen los días, el tiempo, es una jornada para tomar decisiones importantes con la pareja y dar un paso más serio, más formal. En el trabajo estás haciendo grandes cosas, el crecimiento es inminente, quien trabaja contigo o a tu alrededor está feliz y realizado, te has vuelto un gran jefe, un gran guía, así que mantén a ese equipo junto y en equilibrio que con ellos pronto alcanzarás otro nivel. En lo económico puede ser que algún familiar cercano o amigo muy íntimo necesite de ti, ayúdalo, ayúdala, que se te regresará multiplicado. Si tienes alguna preocupación con respecto a la salud esta semana se esfuma y te quitas ese peso de encima.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Ganancias inesperadas. Pero no te deberías de sorprender, has trabajado mucho para que así sea, solamente que no lo esperabas tan pronto, disfruta ese triunfo. Es una jornada en donde podrás recuperar tiempo perdido con hijos, padres, pareja, pon de tu parte para que esto no vuelva a suceder, pueden pasarte por alto algunos días de abandono por tus deberes, pero más tiempo no, más plantones no, porque podría llegar el momento en que ya no crean en tu palabra. En el dinero hay recuperación rápida, regresa a ti dinero que diste por perdido hace tiempo y ni quisiste insistir en el cobró de lo que es tuyo, pero oh sorpresa, regresa de manera inesperada, casi mágica, en la salud cuidado con los tropiezos y las lesiones en pies, talones, tobillos.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

¿Cuántas veces te han aconsejado del mismo tema y tu nada mas no quieres escuchar, entender? Bueno pues llegó el momento de que, aunque no quieras pongas en marcha esos consejos venidos desde el corazón, ya no tendrás opción te darás cuenta de que en efecto todos esos consejos son la salida y los tomarás muy en cuenta. Esta jornada todo lo que tiene que ver con dinero sufre demoras y hasta pedidas, así que se cauto, cauta, con lo que haces en las finanzas para que no termines la semana tronándote los dedos por no poder resolver pagos. En la salud pueden regresar viejas molestias musculares, así que atención ahí.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Debes tener cuidado con lo que comunicas, la discreción es tu mejor arma para estos días, no puedes cometer indiscreciones que luego se te regresen y no sepas que hacer con ellas. Es un tiempo adecuado para poner orden en las finanzas, reorganizar deudas y hacer una lista qué es lo que más urge poner en orden, solamente así sentirás un alivio a estas preocupaciones. En el amor tienes dudas, tienes desconfianza, pero es cuestión de mejorar la comunicación, esto hará que todo recobre el buen camino.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tiempo adecuado para cerrar ciclos, por fin tienes determinación y no te tocaras el corazón para darle fin a todo eso que te molesta y no te está haciendo crecer, no importa si se trata de cosas personales o profesionales. Terminaras esta semana sin ninguna duda de haber hecho lo correcto para tu tranquilidad y para ahora si poner toda tu energía en un nuevo y fructífero crecimiento. Estos días pueden llegar a ti rumores de amigos o familia que te causaran conflicto, pero es mejor investigar antes de tomar tal cual esos rumores. Es un momento importante para hacer cambios en el hogar, no importando si solo se trata de mover los muebles para tener un cambio, esto generará que la energía se mueva y salga del hogar todo lo que este estancado.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Semana de muchas relaciones sociales, acudirás a reuniones de trabajo y personales en donde conocerás personas interesantes que te pueden abrir puertas laborales o conocer s través de ellas nuevos pensamientos, nuevas ideas de vida. Tendrás la sensibilidad a flor de piel, las musas estarán hablándote al oído y la creatividad será una herramienta importante para tus nuevos planes. Es una jornada para reconectar con tu alma, con tu espíritu y recobrar la energía y la vitalidad que desgastaste en días pasados por tanto trabajo físico y mental.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Por fin desbloqueos. Se abren puertas, grandes puertas y grandiosas oportunidades de crecimiento económico, hace días ya habías estado planeando invertir, comprar o vender, pues llegó la hora, solamente ten muy claro que estas poniendo tus ahorros, tu porvenir en estos nuevos planes, así que se cauto e investiga bien en donde trabajara tu dinero de ahora en adelante. Son días en donde las tentaciones estarán a la vuelta de la esquina, así que no cometas errores ni pierdas la confianza que los que te quieren han puesto en ti, cuidado con los excesos, recuerda que poco veneno también mata. Controlar el carácter es imprescindible, no vayas a caer en agresiones.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Puedes comenzar la semana aun en medio de tensiones ocasionadas por malas decisiones en inversiones, en el trabajo, en lo proyectos, pero conforme avance la semana todo se ira aclarando y componiendo, es cuestión de un poco más de paciencia, verás que todo se arregla a tu favor. Las lecciones de vida de semanas o meses pasados por fin las pones en acción y te servirán para reorganizar la vida, poner fuerte las estructuras que aún están frágiles en lo personal y profesional. Por fin estas tan realista que no quieres volver a caer en errores. Tiempo de aceptar los cambios que te ponga la vida esta jornada.