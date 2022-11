La carta de tarot para la semana del 14 al 20 de noviembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Rey de Bastos

1. Rey de Bastos: Momento de planeación, no puedes dejar nada a la aventura, a la vida, no, es tiempo de ser sumamente estructurado, estructurada, solamente así acertaras en las decisiones, pero sobre todo tendrás claros los objetivos y cómo llegar a ellos. Todo lo que tenga que ver con proyectos o negocios avanzara a pasos agigantados, necesitas estar preparado física y mentalmente para no terminar agotado, agotada, pero sobre todo para no saber qué hacer con tanto cuando el resultado sea tangible. Tu actitud estos días es de liderazgo y de ejemplo, todos querrán seguir tus pasos pues en donde pones el ojo pones la bala. Todas las gestiones que tengan que ver con el dinero dan un vuelco positivo que te lleva directamente a obtener las ganancias que esperabas de manera fácil. En la salud no abuses de la gran fuerza y vitalidad que sientes, administra bien tu pila para que no sufras un agotamiento ni físico, ni mental.

2. Rey de Copas

2. Rey de Copas: Gran equilibrio entre lo que sientes y demuestras, así que este gran dominio de emociones te puede ayudar a no exaltarte por nada, ni nadie, tienes la capacidad de conectar mente y corazón y con esto tomar decisiones en perfecto balance, la neutralidad es toda tuya, no saldrás en la defensa de nadie pues tu papel es la de un árbitro. Comprensivo y compasivo es como debes estar esta jornada, esto hará de ti una mejor y más valiosa persona. En el trabajo todo comienza a resolverse y a caminar sin obstáculos, utiliza los consejos de personas mayores o con más experiencia que tú y llegaras a tus objetivos. En el amor momento de pensar el bien común, en el crecimiento mutuo, el descontrol de queda atrás se esfuma. En la salud es tiempo de buenas noticias, por fin el equilibrio.

3. Tres de Espadas

3. Tres de Espadas: Difíciles momentos pasarán por tu vida esta jornada, dolores del pasado que siguen haciendo mella, situaciones que te empeñas en seguir cargando, sufrimiento que no te permiten moverte adecuadamente en ningún ámbito de la vida. a veces el dolor es inevitable, pero lo que si puedes controlar es la manera en que lo manejas y transmutas. En el amor puede haber decepciones, grandes pérdidas, tienes que estar preparado, preparada, para lo que se avecine y no dejarte vencer por el dolor. En el trabajo puedes sentir rechazo a tus ideas a tu compañía, tienes que entender que esto pasará y no tomarte todo personal o te irás al vacío profundo de la tristeza, es importante que el ego y el orgullo se mantengan lo más equilibrados posibles para que no salgas lastimado de ese lugar. En el dinero resuelve de apoco, no podrás solucionar todo de tajo, pero si vas paso a pasito lograras solucionar muchas cosas antes de que termine esta jornada. En la salud tiempo de cuidar las emociones como la tristeza y la ansiedad.