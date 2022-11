EE.UU. advierte es “imperativo” acabar con la guerra en Ucrania

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el domingo (13.11.2022) en Indonesia que poner fin a la guerra en Ucrania sería la mejor solución a la grave crisis económica internacional.

“Acabar con la guerra de Rusia en Ucrania es un imperativo moral, es lo mejor que podemos hacer por la economía mundial”, dijo Yellen a periodistas tras una reunión con su homólogo francés, Bruno Le Maire, previo a la cumbre del G20 en Indonesia.

Treasury Secretary Janet Yellen said some sanctions on Russia could remain in place even after any eventual peace agreement with Ukraine, raising the prospect of a long-term U.S. effort to squeeze Russia’s economy. https://t.co/kfb5uNCT53 via @WSJ

— Catherine Rampell (@crampell) November 14, 2022