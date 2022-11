La familia de Amaia Montero dan detalles sobre su estado de salud

La foto que publicó Amaia Montero ha circulado durante semanas en redes sociales y su post ha recibido diversos mensajes de apoyo.

A raíz de la publicación que hizo la cantante, algunos medios de comunicación intentaron contactarla sin éxito, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

En la imagen, la compositora española lucía despeinada, sin maquillaje y con un semblante desmejorado.

La publicación está acompañada del mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”

Posteriormente, su hermana confirmó lo que los seguidores y medios de comunicación sospechaban: “Amaia no está pasando por su mejor momento”.

La declaración expresada por Idoia, hermana de Amaia, en el programa Susanna Griso provocó que los seguidores no pararan de preguntar por la salud de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

En su momento, Idoia confesó que la familia se sentía muy agobiada por los cuestionamientos de los fans, ya que, les estaban exigiendo demasiadas explicaciones tras la fotografía, el mensaje y otro posterior comentario de la cantante en el recalcaba que se sentía “destruida”.

Recientemente, la familia de la intérprete de ‘Nacidos para creer’ dio a conocer nuevas noticias sobre su estado de salud, “ya está un poco mejor”.

En declaraciones expresadas en el diario ‘El Español’, su familia manifestó que Amaia Montero está atravesando un bache en su vida, pero no está sola.

Asimismo, su familia reitera que será la propia compositora la que más adelante hablará sobre su estado, una vez que se recupere, pero por el momento, prefiere mantenerse alejada de las redes sociales.

Su mamá, Pilar Saldías, su hermana Idoia, más sus amigas cercanas están acompañando a la intérprete de ‘Por ti’ y la están protegiendo en estos momentos.

Mientras tanto, sus seguidores y compañeros del medio artístico han usado las redes sociales de la cantante para externarle su apoyo y cariño.

Por su parte, la familia de la cantante prefiere que se mantenga alejada de cualquier foco mediático y se centre en su recuperación y en la composición de sus nuevas canciones.

Hasta el momento, la artista ha lanzado cuatro álbumes y se está planteando lanzar un quinto LP.

Sobre cuándo será que Montero dé a conocer de viva voz lo que le ocurre, su familia cree que eso no ocurrirá pronto, puesto que su hermana teme que el impacto mediático de su testimonio dañe a la madre de ambas.

En ese sentido, no tienen contemplado que la intérprete de ‘Cuéntame al oído’ dé entrevistas a algún medio de comunicación, al menos, en breve.

También te pueden interesar:

–Amaia Montero revela el secreto de su espectacular físico

–Amaia Montero practica yoga en el bosque, presumiendo su cuerpo en top y minishorts

–De espaldas y en el sauna, Amaia Montero luce al máximo su retaguardia usando un pequeño traje de baño rosa