Ofensas a Obrador y desinformación, una constante en la marcha ‘El INE No Se Toca’

¿Está de acuerdo en que se disminuya el número de diputados? Si; ¿de senadores? Si. ¿Que se le baje el presupuesto a los partidos políticos? Si; ¿que el pueblo elija a los consejeros del INE? Si; ¿entonces apoyas la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? No.

-El señor (AMLO) no debe de meter las manos en el INE. El INE puede tener mejoras, pero que el señor no meta las manos. No es el momento. Que pasen las elecciones y luego que se hagan los cambios necesarios, pero que no venga López a imponernos nada.

-Este señor es perverso, busca desestabilizar a todo México, no solo a un instituto.

-Yo no defiendo a un funcionario, defiendo a una institución. Lo que quiere hacer este señor es utilizar al INE para sus fines políticos y eso no lo podemos permitir.

-Las propuestas se deberían consensuar con todas las voces políticas, no solo la de este señor (AMLO).

Pero los consejeros van a ser sugeridos por los tres poderes de gobierno y luego el pueblo los va a votar. ¿Está de acuerdo?

-No. Que no meta las manos este señor.

-Se supone que en la democracia decide el pueblo, por qué quiere decidir él (AMLO).

Pero el pueblo va a decidir, es lo que se está proponiendo en la reforma electoral, que el pueblo vote y decida a los consejeros.

-Bueno, habría que ver, el pueblo no sabe, no está enterado de muchas cosas, muchos ni las noticias ven.

-Todo lo que ha hecho este señor (AMLO) es para destruir. Cómo le voy a confiar en los cambios. Especialmente cuando quiere cambiar el INE cerca de las elecciones.

-El objetivo de venir a la marcha es para ponerle un alto al tal por cual (AMLO). El se quiere apodar del INE.

¿No está de acuerdo en que la gente elija a los consejeros del INE?

-No. Tiene que ser gente preparada con un nivel de conocimiento y respetabilidad para elegir a los consejeros adecuados.

¿Entonces quiere que los partidos políticos sigan eligiendo a los consejeros?

-No. Bueno, si hay que hacerle cambios al INE, pero ahora no es momento para hacerlos, es después de las elecciones.

-Estamos a favor de la democracia, pero el pueblo que no decida, que decida la Cámara de Diputados. Hoy estamos defendiendo al INE y a la democracia que nos ha costado 30 años.

La oposición en México (PRI,PAN,PRD) como el Partido Republicano en Estados Unidos, se inventan problemas y asustan a la gente con consignas falsas. En este caso, una de las consignas era de que el presidente Obrador quiere desaparecer al INE para tener más control en las elecciones; aunque algunos decían que era para perpetuarse en el poder.

Gabi Sodi, del PRD, quien asistió a la marcha, indicó que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quería desaparecer el financiamiento de todos los partidos y desaparecer a todos los diputados de oposición para que solo MORENA mantuviera su bancada.

Otras de sus consignas durante la marcha fue que con la reforma electoral se estaba atacando a la democracia, cuando a través del INE se han cometido fraudes electorales y se han negado a obedecer la constitución ganando los consejeros sueldos que doblan los del presidente de México, entre otras decisiones totalmente imparciales y partidarias que han realizado en pasadas elecciones.

Algunos personajes que asistieron a la marcha y han sido parte de la historia neoliberal y de fraudes electorales en México eran: el expresidente Vicente Fox; el líder del PRI, Alejandro Moreno; el líder del PAN, Marko Cortés, el expresidente de la CoparMex, Gustavo de Hoyos; diputado por el PAN, Santiago Creel y la exsecretaria de educación Elba Esther Gordillo, entre otros personajes.

La marcha inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el monumento a la Revolución en Ciudad de México. Sin tener números exactos, fue el conglomerado más numeroso de la oposición que haya salido a las calles durante la actual administración.

A continuación compartimos algunos de los puntos más relevantes de la reforma electoral; además, subrayamos que una encuesta realizada por el mismo INE muestra que la mayoría del pueblo mexicano apoya la reforma electoral escrita por el presidente Obrador.

10 puntos que propone la reforma electoral

1- Seguirá siendo autónomo

2- No desaparece, cambia de nombre: Instituto Nacional Electoral y de Consulta

3- Reduce número de diputados de 500 a 300

4- Reduce número de senadores de 128 a 96

5- Reduce número de consejeros del INEC de 11 a 7

6- Consejeros del INEC y magistrados serán propuestos por los tres poderes de la unión y serán elegidos por el voto popular

7- Se reduce el financiamiento a partidos políticos, ahora solo para campañas electorales

8- Implementación del voto electrónico

9- Disminución de una participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante

10- Se reducirá el presupuesto del INE, ya que actualmente es uno de los más caros del mundo

Estas respuestas son parte de las entrevistas obtenidas por el periodista Hans Salazar, quien participó en forma presencial en la marcha.