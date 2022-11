Haití: atacan a tiros a convoy de la Embajada de Estados Unidos

Un conductor haitiano resultó herido tras un ataque a tiros que desconocidos perpetraron este contra un grupo de vehículos de la Embajada de Estados Unidos en la capital haitiana.

La Embajada emitió un breve comunicado en el que dijo también que fueron tiroteadas unidades de la Policía Nacional de Haití (PNH).

La información aseguró que las heridas del chófer no representan peligro para su vida, además de que los miembros de la Embajada no sufrieron daños físicos ni tampoco los agentes.

Shooting attack on US Embassy convoy, reportedly in Croix-des-Bouquets area just outside #PortAuPrince, #Haiti. https://t.co/6e7O1bnBPu

— Crisis Consulting International (@CCICRICON) November 15, 2022