Así de linda quedó la casa de Marjorie de Sousa y el pequeño Matías Gregorio por Navidad

Foto: Frazer Harrison for Univision / Getty Images

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, de 42 años y quien es mamá del pequeño Matías Gregorio, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de la espectacular decoración de su casa por Navidad.

La ex de Julián Gil nos llevó a conocer, por medio de un video musicalizado con el tema ‘Holly Jolly Christmas’ de Michael Bublé, los rincones de su hogar que ya lucen la fiebre navideña.

Tal y como sucede con varios famosos, la villana de las telenovelas no decoró ella sola su hogar, sino que lo hizo con la ayuda de unos decoradores especializados en ambientación navideña.

“Llegooooo la NAVIDAD!!! 🎄🎄🎄🎄🎄 amo esta época del año. #navidad gracias a mis amigos de @amarenaeventos @yanellaortega siempre es un gusto trabajar juntos. #vivalanavidad me encantaaaaa”, se lee en el texto con el que la también modelo acompañó su material.

En el video apreciamos que su árbol, que no es del típico color blanco o verde, fue colocado justo a un costado de un gran ventanal, por lo que podrán contemplarlo desde el interior, pero también desde el exterior de su residencia en Ciudad de México.

La decoración de su árbol llama la atención por sus luces cálidas, así como por sus adornos en tonos rojos y blancos, como es el caso de sus esferas, sus golosinas, sus muñecos de peluche, sus cascabeles, su letrero de ‘Polo Norte’ y hasta su piel de árbol, el cual llama la atención por estar iluminado.

La decoración de su sala fue completada por dos velas monumentales, cajas de regalo con las leyendas ‘Esperanza’ y ‘Familia’, muñecos de nieve, renos, duendes, soldaditos de plomo, caballitos, diversos Santa Claus, así como por un enorme oso polar con su respectivo gorrito navideño, unas castañas colgadas en el techo y unas cajas apiladas con cuatro letras que conforman la palabra ‘Noel’.

En la zona de chimenea, la cual seguramente mantendrá encendida durante el invierno, la adornó con moños y colgó un par de botas, en espera que ahi Santa Claus le deje sus obsequios a ella y a su hijito, que en enero cumplirá seis añitos.

Su comedor, el cual está conformado por una mesa rectangular que combina las sillas con un taburete, fue decorada con diversos cojines rojos, así como con un espectacular adorno de centro de mesa en tonos dorados, blancos y rojos. View this post on Instagram A post shared by Yanella Ortega (@amarenaeventos)

