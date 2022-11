Jacky Bracamontes sorprende con la espectacular y blanca decoración de su casa por Navidad

La actriz mexicana Jacky Bracamontes, de 42 años, se sumó a las celebridades que ya transformaron su casa por Navidad. Ella lo hizo poco después del Día de Muertos, sin embargo, fue hasta ahora que compartió el espectacular resultado.

“AMOOOOOO LA NAVIDAD!!! Es la época favorita de toda la familia! Asi que les confieso que al día siguiente de Día de muertos, siempre ponemos nuestro arbolito!!! Verdad @mft07 ???”, escribió la también presentadora en Instagram.

Por medio de una galería, la ex Miss México nos llevó a contemplar a detalle su hermoso y espectacular árbol navideño, así como otras de las decoraciones que puso en la zona de la sala.

Su árbol, que es de grandes dimensiones y fue colocado a un costado de una gran ventana, no es del tradicional color verde, sino que es blanco.

En su decoración resaltan los colores rojos y blancos, los cuales están presentes en casi todos los elementos que adornan su majestuoso árbol como en los copos de nieve, los osos polares, los renos, los listones o los letreros con las leyendas ‘Merry Christmas’ y ‘Jingle All the Way’. También hay algunos detalles en dorado, presentes en la estrella de la punta y en algunas esferas.

En la sala puso cojines blanco y rojos con elementos alusivos a esta época del año, mientras que en la mesa de centro incluyó dos pequeños pinos y un Santa Claus que cuenta los días que faltan para la Navidad.

A un costado del árbol y debajo de su pantalla de televisión, la esposa de Martín Fuentes colgó varias botitas personalizadas con los nombres de sus cinco hijas, siendo ahí donde Santa Claus les dejará sus esperados obsequios navideños.

También tiene unos hermosos soldaditos de plomo en tonos plateados y una espectacular corona.

Tal y como sucedió en años anteriores, la decoración de Jacky no salió de su inspiración, sino de la un experto en la materia, quien se convirtió en el decorador de cabecera de los Bracamontes-Fuentes.

“Gracias mi querido @galoguilmarstudio por hacer magia año con año en nuestra casa!!! Quedó todo divinoooo!!!”, se lee en el resto de su mensaje. View this post on Instagram A post shared by Galo Guilmar Studio (@galoguilmarstudio)

Sigue leyendo:

Georgina Rodríguez, pareja de CR7, presume la sencilla decoración de su casa por Navidad

Ximena Duque presume emocionadísima y en video la decoración de su linda casa por Navidad

Ximena Navarrete presume cómo decoró su casa por Navidad en espera de su segundo bebé

Video: Maripily Rivera presume, junto a su novio, la decoración de su casa por Navidad