Video: Maripily Rivera presume, junto a su novio, la decoración de su casa por Navidad

La presentadora boricua Maripily Rivera, de 45 años y quien desde hace unos meses sale con un apuesto fisicoculturista, presumió en horas recientes la decoración navideña de su hogar en Puerto Rico.

Por medio de una serie de videos, la también modelo nos permitió entrar a la intimidad de su casa y presenciar todo el proceso de la colocación de su árbol, siendo de llamar la atención que su novio estuvo en todo momento con ella y no solo eso, sino que dio muestras de su talento oculto como decorador.

“Así juntitos siempre comenzando temprano ya con el espíritu Navideño 🪅 montando el Árbol de Navidad 🎄 🎅🏾🎁 desde nuestro dulce hogar !❤️ “, escribió la boricua en un video.

En el material se ve a Maripily y a su galán separando las esferas y otros adornos, mientras se alistaban a decorar su árbol, el cual no es de gran lujo, sino que es como el que cualquiera puede tener en su casa.

El árbol fue decorado con las tradicionales luces cálidas, así como con esferas y adornos en tono dorado y blanco, mientras que en la base colocaron un pequeño nacimiento con su respectivo pesebre y de seis piezas.

También adornaron la mesa de centro de la sala con varios pinos en tonos dorado y blanco, así como con la leyenda ‘Christmas’.

También la barra de su cocina fue decorada con un Santa Claus y con un pino.

Esta Navidad será muy especial para la celebridad, al ser la primera que celebre en la Isla del Encanto en más de 16 años.

