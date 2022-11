Cristiano Ronaldo: “Guardo las cenizas de mi hijo junto a las de mi padre y siempre hablo con ellos”

Durante su entrevista con Piers Morgan, el portugués Cristiano Ronaldo hizo una confesión muy triste sobre su vida personal, y es que para el astro portugués ha sido muy complicada la pérdida de su hijo. Ante esta triste realidad aseguró que lleva guardadas las cenizas de su hijo y habla todo el tiempo con él.

De esta manera el lusitano demuestra lo complicado que ha sido para el y su familia el hecho de poder lidiar con el nacimiento de su hija Bella Esmeralda al mismo tiempo que fallecía su hermano mellizo. Un momento muy complicado que como ser humano ha tenido que enfrentar y sigue enfrentando.

“Como sabes el fútbol siguió, no paró, y pasar por ese momento fue el más difícil de mi vida. Para mí y para mi familia, especialmente para Gio“, confesó Cristiano Ronaldo a Piers Morgan durante una entrevista exclusiva que ha tenido un sin número de repercusiones.

De igual forma Ronaldo contó la dificultad de celebrar el cumpleaños de su hija a la vez que recuerda el fallecimiento de su otro hijo el mismo día. “Es una locura. A veces intento explicarlo a mi familia y amigos y les digo que yo nunca me había sentido tan triste y feliz al mismo tiempo. No sabes si llorar o sonreír. No sabes reaccionar”, expresó.

“Las cenizas de mi hijo están, como las de mi padre, en mi casa. Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar“, prosiguió el goleador histórico de la Selección de Portugal.

