Cristiano Ronaldo y un presunto conflicto familiar: la hermana de CR7 tendría algunos problemas con Georgina Rodríguez

Elma Aveiro era, hasta hace poco, la hermana más discreta de Cristiano Ronaldo, ya que se limitaba a presumir en sus redes sociales de los logros profesionales del astro del balón o de lo adorables que son sus cinco sobrinos, fruto de la relación del delantero portugués con la modelo española Georgina Rodríguez.

Sin embargo, la emprendedora, como se define a sí misma en su cuenta de Instagram, ha concedido ahora una entrevista a la cadena portuguesa TVI para desvelar algunos de los capítulos más destacados de su vida, como la muerte de su padre a una edad demasiado temprana, el ictus que sufrió la matriarca familiar, Dolores Aveiro, en marzo de 2020 o el fracaso de su matrimonio.

La respuesta que ha generado mayor repercusión entre los televidentes y los internautas, no obstante, ha sido una referente a la relación que le une estos días a su cuñada más famosa, y ni siquiera ha tenido que ser verbalizada. Al ser preguntada por el periodista Manuel Luís Goucha si le “gustaba Georgina”, Elma simplemente ha soltado una sonora carcajada, aparentemente llena de sarcasmo.

Por si eso no fuera suficiente, Elma ha tratado, supuestamente, de rebajar la tensión de la que ha sido testigo en las redes sociales a cuenta de este asunto, pero sus declaraciones no han hecho más que intensificar los rumores de que no tiene a su cuñada en muy buena estima. “A todo el mundo le preocupa si me gusta o no Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren”, reza la bomba que ha soltado en su cuenta de Twitter.

Aunque el año pasado Elma, Dolores y el resto de la familia de Cristiano disfrutaron de las celebraciones navideñas en la casa que el futbolista y la estrella televisiva tienen en Mánchester, en junio Elma decidió organizar un evento de diseñadores y empresarios de la moda en su isla natal de Madeira, nada menos que en el exclusivo hotel ‘Pestana CR7’ que es propiedad de su mediático hermano. Allí se originó una inesperada polémica.

Cristiano #Ronaldo junto a su familia, las hermanas, Katia y Elma, su madre Dolores Aveiro y su hermano Hugo. CR7 uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol y también un pilar fundamental para su familia. pic.twitter.com/KdRmOAv03I— Javier Panzardo (@Javier_Panzardo) January 2, 2018

En lugar de invitar a Georgina, toda una profesional de este ámbito, como uno de los platos fuertes del acto, la empresaria optó por reclutar a Merche Romero, quien mantuvo una breve relación con Cristiano en el año 2006. Según fuentes del entorno de la española, esa decisión lógicamente no le sentó nada bien y habría agudizado la rivalidad que se le atribuye a las cuñadas.

También te puede interesar:

· Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: los récords que podrían romper en el Mundial de Qatar 2022

· Bruno Fernandes saluda con frialdad a Cristiano Ronaldo en Portugal y levantó rumores de conflicto tras polémica entrevista contra Manchester United

· Georgina Rodríguez, pareja de CR7, presume la sencilla decoración de su casa por Navidad