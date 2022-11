Los 4 signos del zodiaco que sufren más el amor

La astrología nos dice por qué algunas personas tienden a sufrir el amor. Si bien en una relación no todo es color de rosa, en todas se presentan discusiones, malentendidos, tensiones y celos, hay quienes no pueden evitar sumergirse en los sentimientos negativos y les cuesta más trabajo avanzar.

Existen 4 signos del zodiaco que tienen más posibilidades de lastimarse cuando el amor se complica, no se diga el dolor que experimentan luego de una ruptura, son demasiado sensibles y su corazón es más vulnerable a los golpes de la vida.

El problema de estos signos es que ven la relación desde una perspectiva negativa, en consecuencia, su pareja puede no ser del todo sincera para evitar lastimarlos y eso a la larga complica las cosas. Según la astróloga de Astrocentro Susan Taylor, estos son los signos que más sufren el amor.

1. Capricornio

La experta dijo que Capricornio es el que más posibilidades tiene se sufrir en sus relaciones porque son muy exigentes y se fijan en los mínimos defectos de su pareja. Les resulta difícil abrirse completamente, según ellos, para evitar el dolor, sin embargo, lo único que provocan es quebrar la conexión.

Lee: Capricornio como ex pareja: cómo son

2. Leo

En el amor Leo es muy sensible, cuando está enamorado su personalidad egocéntrica y dura se vuelve tierna y generosa, pero una vez que comienzan los problemas, siente que no debió haberse entregado. Este arrepentimiento desencadena su delirio de persecución y puede creer que todo lo que hace su pareja es para lastimarlo.

Compatibilidad de Leo en el amor: los signos zodiacales con quienes se lleva mejor como pareja

3. Libra

Un Libra tiene buen corazón, pero ser tan sensible en el amor lo convierte en uno de los signos más vulnerables cuando se enamora. Le encanta demostrar su afecto porque, si algo le desagrada, es la soledad. Lucha por no estar soltero y esto puede llevarlo a involucrarse con personas involucradas.

Lee: Cuántas chances hay de que mi signo conozca a su alma gemela en el amor en 2022

4. Acuario

Aunque no lo parezca porque es un signo independiente que racionaliza las emociones, Acuario tiene un corazón muy grande cuando se tarta de amor. Si decide comenzar una relación, se lanza con todo y cree que durará por siempre. Algunas relaciones no duran para siempre y le cuesta trabajo entender por qué, si ellos dieron todo, no funcionó.

Te puede interesar:

– Los 4 signos del zodiaco que siempre fracasan con su primer amor

– Cómo enfrenta cada signo del Zodiaco una ruptura amorosa

– Qué signos son los más sapiosexuales del Zodiaco