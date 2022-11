Mundial Qatar 2022: ¿Cómo le fue a los rivales de México en su último partido de preparación?

Además de México, quien cayó 1-2 en su compromiso contra Suecia, este miércoles también tuvieron actividad las selecciones que complementan el Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aquí te decimos cómo le fue a cada una.

Selección de Polonia:

México arranca el Mundial contra el equipo capitaneado por Robert Lewandowski, mismo que hoy se enfrentó a la selección de Chile y ganó por la mínima diferencia en la recta final del encuentro.

Los polacos sacaron el resultado, pero no salieron bien librados, ya que la Roja dominó la mayor parte del encuentro y exhibió las carencias de los europeos.

En defensa de Polonia, podemos destacar que su figura Robert Lewandowski no entró al campo y que, probablemente, no emplearon el acelerador a fondo para no mostrar todas sus cartas días antes del magno torneo.

México enfrentará a Polonia en su debut mundialista el 22 de noviembre.

Selección de Argentina:

La “Scalonetta” simplemente está imparable: ha marcado 19 goles en los últimos cuatro partidos y no ha recibido ni uno en contra.

Este miércoles, el equipo albiceleste dio cuenta de los Emiratos Árabes Unidos por goleada de 0-5 a domicilio. Como ya es costumbre, su capitán, Lionel Messi brindó una gran actuación, volvió loca a la defensa y anotó un gol, mientras que la figura fue Ángel Di María, quien marcó un doblete. Los tantos restantes fueron de Julián Álvarez y Joaquín Correa.

México enfrentará a Argentina el sábado 26 de noviembre.

Selección de Arabia Saudita:

El conjunto del Medio Oriente rompió una racha de cinco partidos sin derrota este miércoles, al caer contra su similar de Croacia en casa 0-1.

De esta forma, los sauditas se llevaron su primer descalabro en casi dos meses, después de empatar contra Ecuador, Estados Unidos y Panamá, así como vencer a Macedonia del Norte e Islandia.

México enfrentará a Arabia Saudita en su último compromiso de la fase de grupos el próximo 30 de noviembre.

Último resultado de partido de preparación de @miseleccionmx y sus rivales de grupo previo a #Qatar2022



🇲🇽 1-2 🇸🇪



🇵🇱 1-0 🇨🇱



🇦🇪 0-5 🇦🇷



🇸🇦 0-1 🇭🇷



Faltan 6️⃣ días para el debut de México en la #CopaDelMundo pic.twitter.com/NEummo0Hbc— Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) November 16, 2022

También puede interesarte: