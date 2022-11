Preguntas clave al comprar aparatos auditivos de venta libre

Cómo explorar este incipiente mercado, que se espera que haga la ayuda auditiva más económica y accesible

By Catherine Roberts

A partir de hoy, los aparatos auditivos de venta libre (OTC) están oficialmente a la venta en tiendas y en internet en los Estados Unidos. Es un momento emocionante para los consumidores que necesitan ayuda auditiva, pero que han pospuesto su adquisición debido a la dificultad para acceder a los aparatos auditivos tradicionales y a su alto costo.

Aun así, en lugar de salir corriendo a comprar un producto de venta libre en cuanto puedan, los consumidores “deberían informarse y ver cuáles son sus opciones”, aconseja Kim Cavitt, consultora de salud auditiva.

Las siguientes tres preguntas son clave a la hora de comprar aparatos auditivos de venta libre. También puedes dedicar algún tiempo a buscar formas de probar o evaluar tu audición en casa, para averiguar si los aparatos auditivos de venta libre son adecuados para ti.

¿Qué es más importante para ti? ¿Personalización completa o un aparato más sencillo?

Los aparatos auditivos de venta libre están disponibles en varios formatos.

Algunos son de ajuste autoadaptable, que significa que están diseñados para que pases por un proceso de configuración inicial, generalmente a través de un teléfono inteligente conectado, que programa el aparato a tu nivel específico de pérdida auditiva. La ventaja es un aparato auditivo más personalizado. “Creo que las personas tendrán más éxito con los productos que ofrecen una opción de personalización basada en su audición, porque cada persona tiene su propia huella auditiva”, dice Nicholas Reed, profesor adjunto de epidemiología y audiología en el Centro Cochlear de Johns Hopkins.

El inconveniente de la opción de autoajuste es que algunos usuarios podrían preferir un aparato más sencillo y encontrar el proceso de configuración difícil, o incluso inaccesible si no se tiene el tipo de teléfono inteligente adecuado. Por ejemplo, algunos aparatos pueden funcionar solo para dispositivos Apple, así que tómalo en cuenta para asegurarte de que tienes el tipo de aparato correcto antes de comprar.

Los aparatos que no son autoajustables suelen venir con diferentes programas preestablecidos. El usuario puede elegir el preajuste que más le convenga. Esto limita el grado de personalización del aparato auditivo, pero puede ser suficiente para algunos usuarios, especialmente si simplifica el proceso. Un estudio de 2021 publicado en American Journal of Audiology encontró que los aparatos programados con una serie de preajustes se adaptan adecuadamente a las necesidades auditivas del 68% de los adultos mayores con pérdida de audición de leve a moderada.

Algunos aparatos pueden combinar las dos opciones. Un ejemplo son los productos de Eargo, una empresa de aparatos auditivos de venta directa al consumidor. Christian Gormsen, director general de Eargo, afirma que todos los productos de la empresa ofrecen un conjunto básico de preajustes. Pero con algunos modelos, las personas tienen la opción de usar un teléfono inteligente para ajustar la configuración de sus aparatos auditivos, además de cambiar la configuración preestablecida a fin de que se adapten a su propia pérdida auditiva.

¿Cuál es la política de devoluciones?

El tiempo que tienes para devolver un aparato auditivo de venta libre es una consideración clave, porque generalmente se necesitan un par de semanas para acostumbrarte a un aparato auditivo y averiguar si realmente te funciona o no. Por lo tanto, una política de devoluciones sólida de un mes o más debería darte el tiempo necesario para probar a fondo el producto y devolverlo si no te funciona.

Comprueba también la garantía del producto. Cuando puedas, intenta elegir aparatos con garantías más prolongadas.

¿Qué servicio de atención al cliente y asistencia ofrece la empresa?

Una de las ventajas del modelo tradicional de compra de aparatos auditivos a través de un audiólogo es que tienes un experto que te ayuda a saber cómo usar tu aparato. Ese nivel de apoyo puede marcar una gran diferencia en el grado de satisfacción con tu aparato auditivo.

En un ensayo aleatorio controlado de 2017, las personas que adquirieron sus aparatos auditivos por la vía tradicional por medio de un audiólogo o por venta libre obtuvieron en última instancia niveles similares de beneficio de los aparatos, pero el grupo que recibió ayuda de su audiólogo expresó más satisfacción con sus aparatos.

El autor del estudio, el doctor Larry Humes, catedrático emérito de ciencias del habla, el lenguaje y la audición de la Universidad de Indiana, afirma que el peor de los casos sería que las personas que podrían beneficiarse de un aparato auditivo de venta libre acabaran por no utilizarlo, “no porque el aparato no sea bueno (cumple las directrices de la FDA, es un aparato de buena calidad), sino porque no se dispone de todo el apoyo adicional que alguien necesita para adaptarse a los aparatos auditivos, y que normalmente podría proporcionarle un audiólogo”.

Por eso es importante averiguar exactamente a qué nivel de asistencia tendrás acceso para el aparato auditivo que estás considerando, incluyendo cuándo estará disponible esa asistencia y qué tipo de expertos la proporcionan.

CR se puso en contacto con algunas empresas que venden aparatos auditivos de venta libre para averiguar qué ofrecen. La asistencia va desde representantes del servicio de atención al cliente por teléfono, pasando por una línea de ayuda integrada por audiólogos o especialistas en aparatos auditivos, hasta una opción de asistencia en persona en tiendas de todo el país.

Además, considera otros costos

Cada vez es más común que los audiólogos separen los servicios de consulta auditiva del costo real de los aparatos auditivos, dice Cavitt. Así que, si te encuentras con un aparato auditivo de venta libre que no consigues descifrar y no has recibido la ayuda adecuada de la empresa, siempre puedes llevar el aparato para que un audiólogo te ayude.

Solo prepárate porque tendrás que pagar por ese servicio, dice Cavitt. Una visita al audiólogo para este tipo de consulta puede costar entre $100 y $300. Llama con anticipación para averiguar si el proveedor te ayudará con un aparato auditivo de venta libre, cuánto puedes esperar pagar y si tu seguro te ayudará a cubrir el costo.

