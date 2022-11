Taylor Swift celebró con un largo grito su nominación al premio Grammy

Foto: Jamie McCarthy for MTV / Getty Images

A lo largo de su carrera Taylor Swift ha ganado muchos premios Grammy, pero nunca uno en la categoría de Canción del Año. Ahora podría conseguirlo gracias a su tema “All too well”, en la versión de diez minutos que grabó para su álbum Red (Taylor’s version).

La cantante recurrió a sus redes sociales para agradecer en un largo mensaje a los miembros de la Academia de Ciencias y Artes de la Grabación y también a sus fans: “Tantas razones para perder la cabeza hoy… Pero ‘All Too Well’, en su versión de 10 minutos, es la canción de la que estoy más orgullosa, de todo lo que he escrito en mi vida. El hecho de que haya sido nominada a Canción del Año en los Grammy, un premio que nunca he ganado y que reconoce la composición musical, es un gran momento, es algo surrealista”.

Swift escribió “All too well” junto con Liz Rose, y habló por teléfono con ella para compartir este nuevo logro: “Quiero divagar sobre la magia y el misterio del tiempo, y el destino y el reclamar mi arte, pero en vez de eso creo que gritaré durante diez minutos seguidos. Y pienso en que esto no habría sucedido sin ustedes”. La canción ocupó el primer lugar del Billboard Hot 100 en noviembre de 2021.

