Washington acusa a Irán de atacar con un dron un petrolero cerca de costa de Omán

Estados Unidos acusó este miércoles a Irán de haber atacado con un dron el barco petrolero MV Pacific Zircon, con bandera de Liberia y vinculado a Israel, cuando pasaba la víspera por aguas internacionales cerca de la costa de Omán.

“Tras revisar la información disponible, estamos seguros de que es probable que Irán llevara a cabo el ataque usando un avión no tripulado, una capacidad letal que está usando cada vez más, tanto directamente como a través de sus aliados”, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

