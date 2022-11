Mujer dice ser la reencarnación de Frida Kahlo: “Conocía la Casa Azul sin haber estado ahí”

Frida Kahlo es sin duda la artista mexicana más reconocida a nivel internacional gracias a su imagen y especialmente a sus pinturas y es tan conocida en otros países que una mujer uruguaya asegura que en su otra vida fue la artista mexicana.

A través de un video de TikTok, que ha causado mucha extrañeza entre los admiradores de Kahlo, revela que desde niña ha sentido una conexión muy cercana con México y en especial con la pintora mexicana.

La usuario de TikTok Jessica González asegura que durante su infancia se dio cuenta que diversas circunstancias en su vida la acercaban a la pintora de quien conocía su historia, hasta el punto de sentir que haya sido ella en una vida anterior.

“He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos”, relató.

Después de estudiar el tema de la reencarnación, la joven reafirmó que tenía algún tipo de relación con la pintora pues a lo largo de su vida tuvo sueños muy vívidos como si fuera Frida. Después, tuvo la oportunidad de viajar a México por primera vez y decidió ir por su puesto a la Casa Azul, espacio donde vivió Kahlo la mayor parte de su vida.

Conocía la Casa Azul de Frida sin haber estado ahí

“Yo sabía cómo era la casa sin haber entrado nunca”, dijo Jessica González, quien también relató que al entrar a la casa, se le hizo muy familiar el lugar.

También contó que al momento cuando un guía la llevarían a su habitación, le pasó por la mente que ella ya sabía dónde estaba exactamente el cuarto de Frida antes de que la llevaran y asegura que efectivamente, la pieza estaba en el lugar donde ella ya lo había imaginado.

La joven cuenta que saber que fue Frida en su vida pasada le ha hecho sanar emociones que la pintora no pudo hacer en vida por lo que se siente en paz.

Al final de un último video sobre el tema, concluyó que no le importa ser criticada, simplemente estaba deseosa de contar su historia.

