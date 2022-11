Mundial Qatar 2022: Fecha y hora de los partidos de México y Estados Unidos

La Copa del Mundo de Qatar 2022 ya está a la vuelta de la esquina, por lo que si eres un fanático del fútbol seguramente ya tendrás planes y tu agenda con la fecha y hora de los partidos de tu selección favorita, pero en caso de que no, aquí te decimos cuándo y dónde jugarán sus partidos de la fase de grupos las selecciones de México y Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora jugara la Selección Mexicana?

México está emparejado con Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Grupo C de la Copa del Mundo, sus encuentros se darán de la siguiente manera:

México vs. Polonia

El Tri debutará en la justa mundialista el próximo martes 22 de noviembre a las 11 am ET / 8 am PT en el Estadio 974, en Doha, Qatar.

Podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

Argentina vs. México

El segundo partido del Tri en la fase de grupos será contra la albiceleste, un equipo muy conocido por México y que siempre se le complica. El juego se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am PT en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail, Qatar.

Podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

México vs. Arabia Saudita

El Tri cerrará su participación contra los sauditas, en un partido que podría ser decisivo para definir la clasificación a octavos de final. Se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am ET en el Estadio Icónico de Lusail, en Lusail, Qatar.

Podrás seguir el encuentro en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

¿Cuándo y a qué hora jugara la selección de Estados Unidos?

La Selección de las Barras y las Estrellas está ubicada en el Grupo B de la Copa del Mundo, mismo donde se encuentran sus similares de Gales, Inglaterra e Irán.

Estados Unidos vs. Gales

El debut de los norteamericanos será contra el equipo comandado por Garteh bale, quien juega en su liga. El encuentro se realizará el lunes 21 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am PT en el Al Rayyan Stadium.

Podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 until the @USMNT plays its first FIFA World Cup match in Qatar! ⏳🙌 pic.twitter.com/N21f0Qj4z4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 14, 2022

Inglaterra vs. Estados Unidos

El segundo partido de los estadounidenses será el que en el papel es el más duro: contra Inglaterra en el cual llegarán como víctimas. Este partido se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am PT en el Estadio Al Khor, en Jor, Qatar

Podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

Irán vs. Estados Unidos

Finalmente, el equipo de las Barras y las Estrellas concluirá su participación en la fase de grupos contra los iraníes el próximo martes 29 de noviembre a las 2 pm ET / 11 am PT en el Estadio Al Thumama, en Doha, capital de Qatar.

Podrás seguir el partido en TV sintonizando Telemundo o en línea a través de aplicaciones como Peacock y Fox Sports App.

💪 ¡Gran ambiente y compañerismo!



🇺🇸 @USMNT comienza a adaptarse a Catar y ya entrenan previo a su actividad en la @FIFAWorldCup 🏆



📺 Telemundo la casa de la Copa Mundial #Catar2022#MundialTelemundo #ElMundialLoEsTodo pic.twitter.com/4d7uoxAAIj— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 17, 2022

