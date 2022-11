VIDEO: Gerente latina pierde un ojo al recibir un puñetazo por defender a adolescente con necesidades especiales

Un video de vigilancia muestra a una gerente de un restaurante de comida rápida en el norte de California recibir un puñetazo el fin de semana pasado cuando intentaba defender a un adolescente con necesidades especiales.

Ella perderá su ojo derecho debido al golpe que recibió.

Bianca Palomera, de 19 años, fue inmediatamente operada para tratar de salvar su ojo derecho luego de recibir un golpe mientras trabajaba en The Habit Burger Grill en Antioch, California, el sábado pasado.

“Cuando me golpeó, me tomó por sorpresa”, dijo Palomera, la asistente del gerente, quien notó como un hombre en un grupo acosaba a un adolescente con necesidades especiales relacionado con un compañero de trabajo.

Ella dice que su gerente le pidió que les dijera que se retiraran.

“Fue entonces cuando intervine, le dije: ‘Oye, solo para que sepas que no está bien lo que estás haciendo. Son necesidades especiales y no está bien lo que estás haciendo'”, dijo Palomera.

Ella dice que el hombre la persiguió y el segundo golpe que le lanzó le dio en el ojo.

“Me seguían preguntando si llevaba algún anillo porque no creían que un puñetazo normal pudiera romper un ojo”, dijo Palomera.

Pero el golpe lo hizo, y la cirugía de emergencia no logró salvar su ojo derecho.

“Seguí adelante y tomé la decisión de que sería mejor obtener una prótesis ocular, ya que mantener ese ojo podría afectar al otro sano, por lo que sería mejor que me lo quitaran”, dijo Palomera.

“Cuando mi hermana me dijo ‘oye, voy a perder el ojo, hay una gran posibilidad y me van a operar de emergencia’, eso me asustó”, dijo Erica Palomera.

Pero la familia se mantiene fuerte con la esperanza de que la policía atrape a la persona que hizo esto. Bianca dice que estaba defendiendo a un amigo, alguien que no merecía ser intimidado.

“Las cosas suceden y no siempre salen como uno quiere, al menos me siento bien de que el joven no haya resultado herido. Creo que hubiera sido mucho más difícil para él si hubiera sido atacado”, dijo Bianca.

ABC7 News en San Francisco contactó a The Habit Burger Grill y recibió la siguiente declaración:

“Nos entristeció profundamente saber de un incidente violento que hirió a un miembro del equipo”, escribió Kathy Kwon, portavoz de The Habit Burger Grill. “Extendemos todo nuestro apoyo a los miembros de nuestro equipo mientras se recuperan, y estamos asistiendo por completo a las autoridades en sus esfuerzos por identificar a los presuntos atacantes”.

La policía de Antioch le dijo a ABC7 News que el caso está siendo investigado activamente.

“Estamos un poco limitados en la información que divulgaremos en este momento para no comprometer la investigación”, dijo un portavoz de la policía. Las autoridades dijeron que aún no han realizado ningún arresto.

También hay un video de vigilancia del hombre en cuestión entrando y saliendo del restaurante, pero la policía no ha dicho si han podido ponerse en contacto con él.

No está claro cuándo Bianca podrá volver a trabajar. Por eso, su familia ha creado una página de GoFundMe para ayudar con sus gastos médicos.

