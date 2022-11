Así fue como Eduin Caz de Grupo Firme dio uno de los anuncios más importantes de su vida: “Te soñamos”

En Grupo Firme están de fiesta, esto después de que el vocalista principal, Eduin Caz usara sus redes sociales para sorprender a sus millones de seguidores con tremenda sorpresa.

El cantante de “Ya Supérame” informó a sus fans que su esposa Daisy Anahy está embarazada y que se convertirán por tercera ocasión en padres, con unas bellas imágenes en donde también aparecen sus hijos; Eduin Gerardo y Geraldine, además se su mascota “Luna” el cantante se dijo feliz por todo lo que viene.

Desde hace unos días Eduin Caz había informado a sus fanáticos sobre una sorpresa que les tenía preparada, el grupero no mencionó si se trataba de algo relacionado con su carrera musical, pues es el líder y vocalista de Grupo Firme, pero fue este 18 de noviembre cuando añadió una sesión fotográfica a su perfil de Instagram para decir lo que estaba pasando en su vida.

“Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver cómo crece nuestra familia”, añadió en la caja de descripción.

Las fotografías han causado revuelo entre sus amigos, colegas y seguidores quienes rápidamente atendieron el llamado y escribieron mensajes de buenos deseos para la llegada del nuevo integrante de la familia Cazares.

Cabe destacar que por el momento se desconoce el sexo del bebé o el nombre que han pensado para otorgar a su próximo hijo.

Aunque no todo ha sido perfecto en la relación del intérprete de “Pídeme”, “El amor no fue pa’ mi”, “Gracias” y “Se fue la pantera” con la estrella de redes sociales, recientemente celebraron 13 años de relación, en sus cuentas oficiales compartieron con el mundo los detalles que tuvieron uno con el otro pues no pudieron celebrar debido a que Eduin Caz tuvo un compromiso con Grupo Firme en Estados Unidos.

Pero para demostrarle que está al pendiente de las fechas importantes le envió 13 ramos de rosas, uno por cada año de noviazgo y matrimonio, pues se sabe que empezaron su romance cuando eran estudiantes e incluso cuando todavía el cantante no alcanzaba la fama que ahora goza.

“Siempre serás el amor de mi vida. Feliz aniversario 13-13”, puntualizó Daisy a lo que Eduin le contestó: “No me toco estar en casa, pero te mando ese pequeño detalle ya que lo que te pueda dar es poco, pero en unas semanas llega el verdadero regalo. Te amo. Ya me voy a trabajarsss adiosito”, dando señales de que estaban esperando un bebé.

