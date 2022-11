Galilea Montijo robó cámara en ‘¿Quién es la Máscara?’ con un vestido pegadito

Como ya es costumbre, la conductora mexicana Galilea Montijo dejó con la boca abierta a los televidentes gracias al más reciente modelito que utilizó para la emisión del programa ‘¿Quién es la Máscara?’, pues lució más jovial y sexy que nunca.

Como cada semana, la presentadora del programa ‘Hoy’ se unió a Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita para poder descubrir a las celebridades detrás de la máscara. Y aunque esta última emisión estuvo llena de sorpresas, la realidad es que la tapatía se robó el show con el look que presentó.

Y es que Galilea Montijo lució un mini vestido azul que se amoldó a su silueta y resaltó los atributos con los que cuenta. Eso sí, el modelito le dio una ayudadita gracias a las estratégicas aberturas con las que contaba en el área de la cintura.

En cuanto al maquillaje y peinado, la famosa optó por un estilo ochentero que le permitió mantener su melena castaña reposar sobre sus hombros mientras dos broches de brillantes se posaban sobre la parte superior.

A su vez, un labial rojo y delineado de gato se sumaron a los detalles que hicieron de su look uno de los más comentados de la noche. No obstante, esto no es nada nuevo para ‘La Gali’, pues semana a semana regala momentos de moda icónicos.

Ha sido por medio de su cuenta de Instagram que la ex reina de belleza se dio a la tarea de mantener al tanto a sus fanáticos sobre sus proyectos laborales y una que otra escapada con amigos, donde de igual manera se suman outfits de impacto.

