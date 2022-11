Mexicanoamericano promueve sus deliciosas Coyotas Sonora

En el 2018 Juan Parada decidió darle un giro a su carrera profesional de marketing para incursionar en la cocina. Lo que no se imaginaba es que el negocio de hacer coyotas, o postres similares a las galletas con relleno, llamaría tanto la atención que ya cuenta con clientes no solamente en todo Estados Unidos también en Dinamarca y Alemania.

Su objetivo es comercializar la coyota y ponerla al nivel de la pop-tart, las famosas tartas de frutas que se calientan en el tostador y son las favoritas en muchos hogares para el desayuno o como merienda.

“Es el momento de tener algo mexicano que se conozca por todos lugares”, dijo el empresario de 44 años. “Yo espero tener la pop-tart mexicanoamericana porque creo que este es el momento de tener un producto mexicano que se comercialice”.

Sin embargo, llegar a donde esta no ha sido fácil. El nativo de Los Ángeles, y de padres mexicanos contó que comenzó a probar las coyotas cuando su madre viajaba a México y le traía algunas.

Las coyotas están hechas de masa de trigo directamente traído de Sonora, México. Parada dijo que el estado de Sonora es conocido por su cultivo y productos de trigo. Adicionalmente utiliza leche de México y un piloncillo especial.

“Entonces cuando la gente lo prueba pregunta, ¿qué es? Prueban algo familiar pero nuevo y lo disfrutan”, dijo Parada.

Como muchos nuevos empresarios, cuando comenzó su negocio en el 2018 se dio a conocer en las calles del este de Los Ángeles.

“Poníamos una mesa en la banqueta y ofrecíamos las coyotas porque la gente no sabía que era”, dijo Parada.

Pese a que quería enfocarse en las ventas online sabía que necesitaba que su clientela probara el producto para poder darle el visto bueno.

Juan Parada es el creador de Coyotas Sonora. (Suministrada)

Así que unos meses después decidió solicitar espacio en el mercado al aire libre Smorgasburg en el centro de Los Ángeles, para escuchar más opiniones de los fanáticos de la comida.

Smorgasburg es ampliamente conocido por tener mercados al aire libre en algunas de las ciudades más conocidas como New York, Los Ángeles, Jersey City, Sao Paulo, Miami y Toronto. El mercado de Los Ángeles, que abre solamente los domingos, cuenta con aproximadamente 100 pequeñas empresas de las cuales una gran mayoría son de comida y bebidas.

Parada dijo que, con su experiencia en marketing, hizo un análisis de cuanto podía avanzar como vendedor ambulante versus vendedor en línea.

“Estando en un solo lugar no me ayuda vendiendo comida, conocí muchos negocios y vendedores que se quedan atorados en el mismo lugar así que yo hice la venta online para alcanzar a personas fuera del este de Los Ángeles”, dijo Parada.

Indicó que después de tener años de experiencia en marketing decidió utilizar las mismas estrategias que utilizaba para hacer exitosas a compañías del condado de Orange para promocionar su negocio.

“Tengo una ventaja porque se cómo hacerlo así que iba a tomar ventaja lo más posible”, recalcó.

El covid detiene el proceso

Parada dijo que cuando comenzó su negocio él se había planteado un plan estratégico de tres años. Todo estaba corriendo a la perfección. Smorgarsburg le aprobó la oportunidad de vender en el mercado al aire libre, tomó las mejores fotos para promover su negocio y obtuvo los permisos y licencia necesarios para poder hacer las coyotas desde la cocina de su casa y venderlas en el mercado.

“Todo estaba listo para el 2020 cuando entonces comenzó la pandemia”, dijo Parada. “Me esperé más de un año porque sabía que un producto nuevo tenía más riesgo de avanzar en la pandemia”.

Pese a que durante toda la pandemia Parada estuvo vendiendo sus coyotas solamente en línea, a mediados de mayo del 2022 finalmente logró instalarse como vendedor en Smorgasburg donde da a probar su producto a los compradores.

“Siempre que lo prueban y la cara que me dan de emoción de probar algo tan único eso me motiva mucho”, dijo Parada.

Con planes de expansión

Ahora que ve el proceso, Parada dijo que ha valido la pena, desde dejar su empleo de marketing hasta vender en línea y en persona.

“Me afectó mucho durante la pandemia, si no hubiera sido por mis ahorros no hubiera sobrevivido”, dijo Parada. “Pero no me arrepiento, todo ha sido muy bueno”.

El nuevo empresario tiene varios objetivos, entre ellos es el poder incluir las coyotas de Sonora en las tiendas y supermercados así como en las cafeterías ya que el producto es comúnmente conocido para el desayuno.

Contó que poco antes de la pandemia logró incluir su producto en una carnicería del este de Los Ángeles llamada Los Juanes y quienes todavía siguen siendo sus clientes.

“Hasta ahorita son mis primeros clientes por mayoreo”, dijo el empresario.

Aseguró que esta muy contento de haber decidido vender en persona también porque ha notado que mientras que sus ventas en línea han bajado, las ventas en persona han aumentado de forma significante.

“El plan de tres años cambió a algo más lento pero siento que sigo siendo sobresaliente”, dijo el mexicanoamericano.

Para ordenar o conocer más de este negocio visita: coyotassonora.com

Instagram: @coyotassonora / Telefóno: 562-821-3086