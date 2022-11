Por qué los adultos mayores necesitan vacunas especiales contra la influenza

Si tienes más de 65 años, pide la Fluzone de dosis alta, Fluad o Flublok cuando te vacunes este año

By Catherine Roberts

Durante muchos años, las personas de 65 años o más han tenido la opción de recibir una vacuna contra la influenza especialmente formulada para ellos.

Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se negaron a recomendar que los adultos mayores reciban estas vacunas en lugar de las opciones estándar de vacunación contra la gripe. Esto ha cambiado en esta temporada de influenza.

Los CDC recomiendan ahora que las personas mayores de 65 años intenten buscar una de estas vacunas especialmente formuladas.

“Ese es un cambio muy emocionante”, dice Jenna Bartley, PhD, profesora asistente del Departamento de Inmunología que trabaja en el Centro de Envejecimiento de UConn Health. “Lo que hemos visto ahora en múltiples estudios de investigación es que tanto la vacuna contra la influenza de dosis alta como la vacuna con adyuvante tienen una inducción de anticuerpos superior en adultos mayores y dan como resultado una mejor protección general contra la gripe”.

El cambio refleja una amplia revisión de la evidencia sobre cómo funcionan los diferentes tipos de vacunas contra la influenza para las personas mayores, según Alicia Fry, MD, jefa de la Subdivisión de Epidemiología y Prevención de los CDC. La imagen que surgió de esta revisión dejó claro lo que los científicos habían sospechado durante mucho tiempo: algunas vacunas proporcionan mejor protección contra la gripe que otras para los adultos mayores, y para obtener la mejor protección durante la temporada de influenza, las personas mayores deberían buscar las que mejor les funcionen.

La temporada ya ha comenzado. Así que, si aún no te has vacunado contra la gripe, el momento es ahora. Y si tienes 65 años o más, deberías intentar encontrar una de estas 3 vacunas: Fluzone de dosis alta, Fluad o Flublok. Esta es la razón.

¿Qué tienen de diferente estas vacunas contra la influenza?

Algo a lo que debes prestar atención: estas vacunas tienen la palabra “cuadrivalente” en su nombre. Eso significa que proporcionan protección contra 4 cepas diferentes de influenza. Hace unos años, las vacunas más comunes eran las “trivalentes”, que protegen contra 3 cepas de gripe. Pero hoy en día, todas las vacunas contra la influenza disponibles son de tipo cuadrivalente.

Fluzone de dosis alta cuadrivalente: Fluzone de dosis alta ha estado disponible en los Estados Unidos desde 2010. Esta vacuna contiene 4 veces la cantidad de antígeno de la influenza, o la molécula que provoca que el sistema inmunitario puede crear anticuerpos contra la gripe, que la vacuna estándar.

De acuerdo con los CDC, de las 3 vacunas recomendadas para los adultos mayores, esta vacuna es la que cuenta con más pruebas que respaldan su eficacia superior a la de la inyección normal. Por ejemplo, un estudio de 2014 publicado en The New England Journal of Medicine encontró que esta vacuna antigripal de dosis alta era un 24 % más efectiva para prevenir la influenza en personas mayores de 65 años que la vacuna estándar.

Fluad cuadrivalente: está disponible en los Estados Unidos desde 2015 (y se utiliza ampliamente en Europa desde finales de los 1990). Esta vacuna contiene la misma cantidad de antígeno de la gripe que la vacuna estándar, pero también contiene algo llamado adyuvante. Es una sustancia que se añade a una vacuna para provocar una respuesta más fuerte del sistema inmunitario.

Un estudio de 2020 publicado en la revista Vaccines encontró que durante la temporada de gripe 2017-2018 en los Estados Unidos, Fluad proporcionó mejor protección que la vacuna estándar en cuanto a las visitas al médico relacionadas con la influenza y las hospitalizaciones relacionadas con la gripe y la neumonía. Otros datos procedentes de Europa, donde esta vacuna se ha utilizado durante más tiempo, muestran que supera sistemáticamente a la vacuna estándar en las personas mayores.

Flublok cuadrivalente: el uso de Flublok se autorizó por primera vez en los Estados Unidos en 2013. A diferencia de Fluzone y Fluad, también está aprobado para su uso en adultos jóvenes, y se recomienda para personas mayores. Esta vacuna es lo que se conoce como una vacuna recombinante, lo que significa que se fabrica mediante un proceso tecnológico diferente al de la mayoría de las demás vacunas contra la influenza.

Flublok es similar a Fluzone de dosis alta en el sentido de que contiene más antígeno de la gripe, aunque Flublok solo contiene 3 veces (en lugar de 4) la cantidad de antígeno de influenza que la vacuna estándar. Pero no creas que eso significa que es menos efectiva que la otra vacuna de dosis alta. Un estudio de 2017 publicado en The New England Journal of Medicine encontró que reducía las posibilidades de contraer una enfermedad similar a la gripe en un 30 % entre las personas mayores de 50 años en comparación con la vacuna estándar.

¿Cuál es la mejor vacuna contra la gripe?

Todavía no hay suficientes pruebas para indicar si una de estas 3 vacunas proporciona una protección superior a las otras para las personas mayores.

Un comité asesor de los CDC revisó toda la investigación que pudo encontrar para comparar estas vacunas. Solo se encontró un estudio que sugería que la vacuna recombinante (Flublok) podría tener una ligera ventaja en cuanto a la efectividad sobre las vacunas de dosis alta y con adyuvante, aunque ese estudio solo abarcó una única temporada de influenza. La agencia consideró esta evidencia de baja calidad, en parte debido a la posibilidad de sesgo en los resultados.

En cuanto a los efectos secundarios de estas vacunas, suelen ser leves e incluyen síntomas como dolor de brazos, dolores de cabeza o musculares y malestar. La investigación encontró que estos efectos secundarios tienden a producirse con más frecuencia entre las personas que reciben las vacunas Fluzone de dosis alta y Fluad que las que reciben las vacunas antigripales estándar. Para las personas que reciben la vacuna Flublok, los efectos secundarios parecen ocurrir con la misma frecuencia que con las vacunas estándar.

Aun así, los CDC dicen que, en general, no hay razón para buscar una de estas 3 vacunas sobre las otras 2, y tu proveedor podría ofrecer solo una de ellas.

Por qué necesitas una vacuna especial más adelante en la vida

Al igual que en el caso de COVID-19, las personas que corren más riesgo de enfermar gravemente de influenza son las personas mayores. “Tienen más hospitalizaciones que cualquier otro grupo de edad; hay más muertes que en cualquier otro grupo de edad. Por eso es muy importante que hagamos todo lo posible para proteger a este grupo tan vulnerable”, afirma Fry, de los CDC.

Un factor: tu sistema inmunitario se debilita con la edad. Para generar una respuesta inmunitaria a una vacuna, muchos tipos diferentes de células de tu cuerpo trabajan de forma orquestada para crear protección contra una enfermedad. “A medida que se envejece, esa comunicación entre células no funciona tan bien. Tenemos esta desregulación general del sistema inmunitario”, dice Bartley, del Centro de Envejecimiento de UConn Health. Esto significa que las personas mayores podrían no desarrollar tanta protección contra la influenza con la vacuna estándar como lo haría una persona más joven. Las vacunas de dosis alta y con adyuvante pretenden compensar esa respuesta inmunitaria menos consistente y provocar un mayor nivel de protección en las personas mayores.

Fluzone de dosis alta y Fluad están disponibles solo para personas mayores de 65 años. Si tienes menos de 65 años, generalmente no necesitas un refuerzo adicional para tu sistema inmunitario. En el caso de las personas que no están inmunodeprimidas, es probable que tu sistema produzca una buena respuesta inmunitaria con la vacuna estándar, y recibir una de las otras solo podría provocar efectos secundarios adicionales a cambio de poco beneficio, dice Bartley.

Algunos estudios preliminares han sugerido que la vacuna Fluzone de dosis alta también puede proporcionar una mejor respuesta inmunitaria en determinados grupos de personas con inmunodeficiencia, como las que han recibido o donado órganos o células madre, y las personas con VIH. Sin embargo, esos estudios solo analizaron la respuesta inmunitaria medida en la sangre de los participantes, y no la eficacia de Fluzone en la prevención de los casos reales de gripe, y se necesita más investigación sobre la eficacia de la vacuna de dosis alta en estas personas. Si tienes un sistema inmunitario debilitado, puedes preguntar a tu médico cuál es la mejor estrategia de vacunación contra la gripe para ti.

Flublok, también una vacuna de dosis más alta está aprobada para todos los adultos a partir de los 18 años. Por ello, aunque es una opción para los adultos jóvenes, solo se recomienda preferentemente a los mayores de 65 años. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que esta vacuna también podría proporcionar una mejor protección a los adultos jóvenes, pero las pruebas existentes aún no lo demuestran. Por ese motivo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC solo la recomendó preferentemente para las personas mayores, dice Fry. Hasta ahora solo tenemos datos de que proporciona una protección superior en ese grupo de edad.

¿Dónde puedes encontrar estas vacunas?

Comprueba si el consultorio médico o la farmacia en la que acostumbras vacunarte contra la gripe todos los años dispone de ellas. Si no tienen una de estas 3, vale la pena probar en otros lugares. Puedes buscar un sitio en vaccines.gov/find-vaccines (introduce tu código postal y marca la casilla “Flu Shot (65+, high-dose or adjuvanted)” [Vacuna contra la gripe (mayores de 65 años, de dosis alta o con adyuvante].

Si no puedes encontrar un lugar para que te administren una de estas 3 vacunas, no dejes de vacunarte contra la gripe esta temporada. La vacuna estándar sigue siendo mucho mejor que nada.

Y hasta dónde puedes ir para recibir una vacuna especial puede depender de cuán alto es tu riesgo de complicaciones por la influenza. Bartley señala que el estímulo adicional para el sistema inmunitario de una de estas vacunas de dosis alta o con adyuvantes es más importante cuanto más vulnerable seas a la gripe. “Si eres un adulto mayor débil o tienes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) u otros problemas pulmonares que te pondrían en alto riesgo”, dice, “entonces yo manejaría esa hora para obtener la mejor vacuna”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.