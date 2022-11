Alfredo Adame ya tiene todo listo para lanzar su canal en OnlyFans junto a Sabrina Sabrok

El actor mexicano Alfredo Adame volvió a estar bajo los reflectores después de que revelara que estaba interesado en incursionar en OnlyFans.

Pero ahora parece que sus planes se harán realidad y se lanza a la plataforma de contenido exclusivo con Sabrina Sabrok, quien le ayudaría al polémico ex conductor de “Hoy” y galán de telenovelas a conquistar la popular red social que ha causado tanto furor a nivel internacional desde que se estrenó entre las redes sociales.

Hace unos meses el actor confesó en un Facebook Live con sus fanáticos que una amiga le habría ofrecido hacer contenido para la plataforma de fotos y videos, algo que no descartó, pues dijo no tendría nada de malo-

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera… ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25”

ALFREDO ADAME