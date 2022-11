Christian Nodal y su novia Cazzu encienden las redes posando desde la cama

Christian Nodal y su novia Cazzu encendieron las redes sociales con una fotografía en la que posaron desde la cama derrochando sensualidad con los elegantes atuendos que portaron durante su aparición pública en los Latin Grammy.

Christian Nodal y su actual pareja sentimental, Cazzu, reaparecieron juntos en la alfombra roja y durante la ceremonia de los Latin Grammy 2022 dejando ver que su relación va muy en serio, tanto que incluso el cantante sonorense le dedicó un romántico mensaje mientras recibía el premio por ‘Forajido’ en la categoría de mejor álbum de música ranchera-mariachi.

Pero el derroche de sensualidad y elegancia también fue expuesto en una serie de fotografías que publicó la rapera argentina ante sus 10.7 millones de seguidores de Instagram, en donde la pareja posó desde la cama.

Las instantáneas se convirtieron en el centro de atención debido a que Cazzu se dejó ver con un sexy vestido rojo strapless que acentuó su cintura y una apertura en la pierna que dejó expuesto uno de los tatuajes que pocas veces muestra.

Pero lo que terminó por cautivar a 1,6 millones de fanáticos que calificaron la publicación con un “me gusta”, fue la segunda postal en la que también aparece Christian Nodal. Y es que, posando desde la cama acostado y acariciando ligeramente la pierna de Cazzú, se convirtió en una de las imágenes más celebradas por sus admiradores.

Uno de los primeros en reaccionar fue el mismo artista mexicano, quien en la sección de comentarios se unió a la lluvia de piropos escribiendo: “Que mujerooon. Te amo diosa, divina, reina, jefa“.

Y aunque la lluvia de comparaciones entre Belinda y Cazzu no se hizo esperar, así como los señalamientos a Christian Nodal, en esta ocasión fueron los elogios para la pareja los que definitivamente salieron a relucir.

“La cara con la que mira Nodal a Cazzu es hermoso”, “Hacen tan linda pareja”, “La pareja del año”, “Ella es perfecta para él”, “Se ven muy bien juntos”, “Se ven perfectos”, “Pareja espectacular”, fueron solo algunos mensajes dedicados para los cantantes.

Pero esto no fue todo, ya que en una siguiente publicación reaparecieron juntos, pero ahora ella portando un minivestido color plata mientras que él con un traje negro, en donde una vez más provocaron tremendo alboroto con la instantánea en la que posaron juntos. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

También te puede interesar:

–Christian Nodal todo un caballero con Yalitza Aparicio en los Latin Grammy 2022

–Christian Nodal desata las burlas por posar junto a la ex Miss Universo Andrea Meza

–Christian Nodal cancela repentinamente conciertos en México mientras asiste a los Latin Grammy con Cazzu